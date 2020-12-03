Destek eğitimi alan engelli öğrencilere sürpriz eğlence

SİVAS Pusula Özel Eğitim Merkezi’nde özel destek alan öğrencilere, Masum Umutlar ismini veren gönüllü öğrenci grubu, 3 Aralık Dünya Engelliler günü için sürpriz bir eğlence programı düzenledi.

Kent merkezinde Üçlerbey Mahallesi'nde bulunan Pusula Özel Eğitim Merkezi’nde destek eğitimi gören öğrenciler için eğlence düzenlendi. Masum Umutlar gönüllü topluluğu tarafından hazırlanan 3 Aralık etkinliğinde palyaço gösterisi düzenlenirken, danslar ve çeşitli oyunlar da yer aldı.

Merkez müdürü Şule Nur Sarı, "Kendileri özel çocuklar olduğu için böylesi etkinliklerden çok mutlu oluyorlar. Katılan, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Göremediğimizi, duyamadığımızı hatta tek başına yemek yiyemediğimizi gölümüzce yürüyüp koşamadığımızı düşündüğümüz zaman engelli bir vatandaş olmanın farklı bir durum olduğunu anlayabiliriz. Bu gibi günler aynı zamanda engelli vatandaşların farkına varmamıza da vesile olan günler. Bizlere çok sorumluluk düşmekte. Bir kere daha engel olmamak adına yardımcı olmamız gerekmekte. Bütün eğitim programlarımız ücretsiz olup tüm öğrencilerimizi bekliyoruz" dedi.

Eğitim merkezinin öğrencileri düzenlenen etkinlikten dolayı mutlu olduklarını belirterek, bu imkanı sağlayan topluluk üyelerine teşekkür etti.

Etkinlik sonrasında ise gönüllü topluluk pasta kesip öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.