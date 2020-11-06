Destek kredilerinin ödeme günü geldi

Salgın sürecinden olumsuz etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri için üç kamu bankası tarafından 6 ay önce verilen bireysel ihtiyaç kredilerin ilk taksit günü geldi çattı.

Türkiye'de ilk koronavirüs (Kovid-19) süreci başladığında vatandaşlara 3 kamu bankası olan Ziraat, Halkbank ve Yapı Kredi tarafından 6 ay ödemesiz 3000 TL ila 10000 TL arasından destek kredisi imkanı sunulmuştu. Çok uygun faiz ve vade oranlarına sahip bireysel temel ihtiyaç destek kredileriyle salgın sürecinden olumsuz etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amaçlanmıştı. Çok sayıda vatandaş 6 ay ödemesiz, aylık eşit taksitli ve 36 aya varan vadeli bu kredi imkanından faydalanmıştı.

ÖTELENME TALEBİ

Vatandaşlara 3 kamu bankası tarafından sunulan bireysel temel ihtiyaç destek kredilerinin ilk taksit ödeme günü geldi çattı. Salgın sürecinden olumsuz etkilenen vatandaşların kullandığı temel ihtiyaç kredilerinin ilk taksitleri bankalara ödenmeye başladı. Ancak salgının olumsuz etkisinin devam etmesinden dolayı bugünlerde maddi olarak zorlanan bazı vatandaşlar bu kredilerini ödemekte güçlük çekiyor. Salgının devam ettiğini ve kış şartlarının başladığına dikkat çeken vatandaşlar 3 kamu bankasından kredi ödemelerinin biraz daha ötelenmesini talep ediyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-