Sağlık İş Sendikası Başkanı Hakan Toy başta hastanelerde ve eğitim kurumlarında çalışan özel güvenlik görevlilerinin ekonomik, sosyal ve özlük haklarının geliştirilmesi için mücadele gösterdiklerini belirtti.

Türk İş’e bağlı Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy, Özel Güvenlik Haftası ile ilgili bir mesaj yayınladı. Özel Güvenlik Haftasını kutlayan Genel Başkan Hakan Toy, “Hayatımızın her aşamasında, beşikten mezara kadar insanlığa merhamet ve şefkat dolu ellerini uzatan Özel Güvenlik Görevlileri, huzurlu toplumun ve huzurlu şehrin teminatlarıdır. 26-30 Haziran Özel Güvenlik Haftalarını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

FEDAKARCA ÇALIŞMAKTALAR

Kamuda ve özel sektörde toplumun huzuru için özel güvenlik görevlilerinin fedakârca çalıştıklarını hatırlatan Toy, “Özel Güvenlik görevlilerimiz başta hastanelerimizde, eğitim kurumlarımızda, ibadethanelerimizde, havalimanlarında, alışveriş merkezlerinde, parklarda, bahçelerde ve mezarlıklarda olmak üzere kısaca insanın huzuru için hayatımızın her alanında gece gündüz demeden fedakârca çalışmaktalar.”

GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

“Yeri geldiğinde bir masumun hayatı için kendi hayatlarını hiçe sayan özel güvenlik görevlilerimizin bu özverili çalışmaları göz ardı edilmemeli, toplum olarak onlara elimizden geldiğince destek olmalıyız” diye konuştu.

EKONOMİK VE SOSYAL HAKLARI GELİŞTİRİLMELİ

Toy, “Yurdumuzun dört bir yanında gece gündüz demeden çalışan özel güvenlik görevlilerinin bunca gayretli çalışmalarına karşı onlarında taleplerine kulak verilmesi gerektiği inancındayım. Daha iyi yaşama ve çalışma koşullarını hak ediyorlar. Özelde ve kamuda çalışan bütün özel güvenlik görevlilerinin ekonomik, sosyal ve özlük haklarının geliştirilmesi için Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası olarak mücadele ediyoruz. Her zaman onların yanında olduk olmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

TEŞEKKÜR ETTİ

Hakan Toy, “Huzurlu bir şehir, huzurlu bir toplum hayatı için ortaya koydukları öz veriden dolayı bütün özel güvenlik görevlilerimize teşekkür ederim. Şehadet dahil her türlü fedakârlığı göze alan arkadaşlarımızın Özel Güvenlik Görevlileri Günü’nü ve haftalarını en içten dileklerimle kutluyor, görevi başında şehit olan kardeşlerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum'' dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA