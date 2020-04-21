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Destek paketleri esnafın yüzünü güldürüyor

Kovid-19 salgınının küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında Halkbank tarafından sunulan destek paketleri esnafın yüzünü güldürdü.
Destek paketleri esnafın yüzünü güldürüyor

Halkbank, işverenden çalışana, esnaftan emekliye birçok kesim için düzenlemeler içeren Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnaf ve sanatkarlar için "Esnaf Destek Paketi", "İşletme Kredisi" ve "Paraf Esnaf Kart" paketlerini kullanıma sunmuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen üretimin sürdürülmesinde büyük etkisi olan paketlerin kullanımı ve ödeme koşullarındaki cazip oranlar da başvuru sayısının artmasını sağladı.

Çalışanlarının maaşını ödemek için kredi aldı
Konya'da kent merkezindeki etli ekmek fırını işleten Süleyman Koçak da Halkbank'tan "Esnaf Destek Paketi" kapsamında aldığı krediyle faaliyetine devam ediyor.

Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 kişinin çalıştığı fırının cirosunun salgın nedeniyle yüzde 40 azaldığını söyledi.

Çalışanlarının maaşlarını ödeyebilmek için devletin sağladığı imkandan yararlanmak istediğini belirten Koçak, şunları kaydetti:

"Önümüzü göremediğimiz için devletin sağladığı finansal destekten yararlanmak istedim. Ödemeye 6 ay sonra başlanıyor ve taksitleri de 3 ayda bir olmak üzere kolay ödemeye yönelik bir plan. Bu da korkumuzu, telaşımızı öteledi. Kefil istenmedi, vergi levhası olan esnaf kredi alabiliyor. Hiçbir sorun yaşamadım, kolaylıkla bir günde tamamlandı. Şubedeki arkadaşlar yardımcı oldu. Talep ettiğimiz meblağ ertesi gün hesabımıza geçti. İşletmemizde hiç kimse mağdur olmadı ve işimize devam ediyoruz. Hükümetimizden ve devletimizden Allah razı olsun. Bu süreci en kısa zamanda atlatmayı diliyorum."

- Kovid-19'un ekonomiye olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinin amaçlandığı Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Halkbank tarafından hayata geçirilen destek paketleri, esnafın üretimde kalmasını sağlıyor
- Konya'da etli ekmek fırını işleten Koçak:
- "Önümüzü göremediğimiz için devletin sağladığı finansal destekten yararlanmak istedim. Ödemeye 6 ay sonra başlanıyor ve taksitleri de 3 ayda bir olmak üzere kolay ödemeye yönelik bir plan. İşletmemizde hiç kimse mağdur olmadı ve işimize devam ediyoruz"

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