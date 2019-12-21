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Destici açık ve net konuştu: Kritik Kanal İstanbul, Libya ve Katar açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk askerinin gerekirse Libya'ya gideceğini söyledi. Destici ayrıca, son günlerde gündemde yer alan Kanal İstanbul ve Sakarya'daki tank palet fabrikasıyla ilgili de konuştu.
Destici açık ve net konuştu: Kritik Kanal İstanbul, Libya ve Katar açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde Alperen Ocakları Vakfının eski ve yeni genel başkanlarıyla bir araya geldi. Konuşmasına İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un doğum günü olduğunu anımsatarak başlayan Destici, Ersoy'un emanetine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Kanal İstanbul projesinin ve bütçesinin kamuoyuna detaylı şekilde anlatılmasını isteyen Destici, şöyle konuştu: "Muhalefet, Kanal İstanbul projesinin İstanbul'a zarar vereceği, deprem riskini artıracağı, su kaynaklarını kurutacağı ve en önemlisi de aslında bir rant aracı olarak yapıldığını iddia ediyor. Ben bunu şahsen şık bulmuyorum. Kimseye de bunu yakıştıramam."

"KATAR DOST ÜLKEDİR"

Millet İttifakı'nın, Sakarya'daki tank paleti fabrikasıyla Katar'ın iş birliği yapmasına gösterdiği tepkiyi anlamsız bulduğunu ifade eden Destici, Türkiye'nin bölgede dostlara ihtiyacı bulunduğunu, Katar'ın da dost bir ülke olduğunu kaydetti.

Ülke olarak savunma sanayisinde geri kalındığını öne süren Destici, "Bizim dostlukları işbirliklerini artırmamız lazım. Bugün yapılıyor. Biz tankı üretelim de hangi iş adamı üretirse üretsin. Zaten devletin kontrolünde olacak. Bizim derdimiz bir an önce üretmek" ifadelerini kullandı.

"BİZİM ASKERİMİZ GEREKİRSE LİBYA'YA GİDECEK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ihtiyaç durumunda Libya'ya Türk askeri gönderebileceği yönündeki açıklamalarını desteklediğini dile getiren Destici, şunları kaydetti: "TBMM Milli Savunma Komisyonunda Libya ile güvenlik ve askeri iş birliğine karşı çıkan CHP ve İYİ Parti grubuna anlam veremiyorum. Hadi HDP'yi anlıyoruz. Ama onları anlamıyorum. Bizim askerimiz gerekirse Libya'ya gidecek. Oralar bizim kardeş coğrafyalarımız olduğu için gitme yükümlülüğümüz var. Bugün oralara gitmezsek yarın kendi topraklarımız için vatanımızı savunmak zorunda kalırız."

Destici, Alperen Ocakları Vakfının eski Genel Başkanı Murat Aslan'a çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, yeni Genel Başkanı Samet Bağcı'ya başarılar diledi.

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