Destici 'mektubu' değerlendirdi

BBP Genel Başkanı Destici, Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın, HDP'ye yaptığı tarafsızlık çağrısı hakkında konuştu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda, sivil toplum kuruluşu ve meslek odaları temsilcileri, muhtarlar, BBP İstanbul İl Teşkilatı üyeleri ve Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı üyeleriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Destici, Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Uygur Türkü yazar Nurmuhammed Tohti'ye ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

"SİYASİ BÖLÜCÜLERE FIRSAT VERMEMELİYİZ"

Günlerdir İstanbul'da seçim çalışması yaptıkları dile getiren Destici, kendilerine inanan ve destek veren partililere teşekkür etti.

Parti teşkilatı ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişarelerde bulunduklarını anlatan Destici, "31 Mart seçimlerini hep birlikte yaşadık. Büyük Birlik Partisi olarak 31 Mart seçimlerinde devletimizin varlığını, ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin istiklali ve istikbalini önceleyen bir stratejiyle seçimleri tamamladık. Buradaki birinci gayemiz, devletimizin varlığına ve ülkemizin bütünlüğüne, milletin geleceğine göz diken hainlere ve siyasi bölücülere fırsat vermemekti ve bunu da sağladık. ülkemizin hemen her bölgesinde siyasi bölücülerin belediye başkanlıklarına, belediye meclis üyeliklerine sızmamaları adına elden gelen gayreti gösterdik ve bu anlamda kendi adaylarımızın olmadığı yerlerde Cumhur İttifakı adaylarını destekledik." diye konuştu.

Destici, 31 Mart seçimlerinde İstanbul'da partisinin belediye başkan adayı göstermediğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"YENİDEN SİSTEM TARTIŞMALARINI GÜNDEME GETİRMEK İSTİYORLAR"

"31 Mart Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğimizi ilan ettik ve destekledik. 39 ilçenin 15'inde de biraz önce dile getirdiğim hassasiyetler çerçevesinde aday çıkarmadık. Buna rağmen 100 bin oyun üzerine çıktık. 16 Nisan referandumunda nerede durmuşsak, 24 Haziran seçimlerinde nerede durmuşsak, 31 Mart seçimlerinde nerede durmuşsak, 23 Haziran'da seçimlerinde de orada duruyoruz, yani Cumhur İttifakı'nın yanında durduk ve durmaya devam edeceğiz. Büyük Birlik Partililer olarak 15 Temmuz'da sokakta kurulan ve daha sonra da Yenikapı ruhuyla taçlandırılan Cumhur İttifakı ruhuna sadığız. Bu sadakatimizi her zaman gösterdik ve bundan sonra göstermeye devam edeceğiz. Bu pazar günü yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri, sadece bir belediye seçimleri olmanın ötesine geçmiştir. 2 adayın yarıştığı bir seçimin ötesine geçmiştir. 2 partinin yarıştığı bir seçimin ötesine geçmiştir. Çünkü bu seçim üzerinden Türkiye'yi siyasi ve ekonomik bir istikrarsızlığa, kaosa ve krizlere sürüklemek isteyen, yani geçmişin özlemi içinde olanlar bunu yapmışlardır. Bu seçimler şayet onların istediği gibi çıkarsa Türkiye'yi siyasi istikrarsızlığa yöneltmek amacındadırlar. Türkiye'de yeniden sistem tartışmasını gündeme getirmek istiyorlar. Burada aslında hedeflenen Türkiye'nin başarıyla yürüttüğü terörle mücadeleyi inkıtaya uğratmaktır ve durdurmaktır."

"PKK NE İSE HDP ODUR"

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın, HDP'ye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için tarafsızlık çağrısına da değinen Destici, "Türk seçmeni, Kürt seçmeni, Çerkez seçmeni diye bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti devletinin birer şerefli mensubu ve seçmenidir. Seçmenlerin bu şekilde ayrıştırılmasını doğru bulmuyoruz. Aynı zamanda biz, İmralı canisi, teröristbaşı üzerinden PKK'nın ya da HDP'nin üzerinden de teröristbaşının meşrulaştırılmasını kabul etmiyoruz. Açık ve net olarak söylüyorum PKK ne ise HDP odur." diye konuştu.