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Destici'den Yunan gazetesinin manşetine tepki

BÜYÜK Birlik Partisi (BB) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik manşetine tepki gösterdi.
Destici'den Yunan gazetesinin manşetine tepki

BBP lideri Destici, partisinin Necmettin Erbakan Kongre Salonu'nda düzenlenen Ankara İl Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Destici, Türkiye sınırları içinde ve dışında yürütülen operasyonlara katılan güvenlik güçlerine başarılar diledi. Devletin hem içeride hem dışarıda terörle mücadelesinin devam ettiğini söyleyen Destici, terörün tüm unsurlarına karşı topyekün verilen bu mücadelede sonuna kadar Mehmetçiğin, polislerin, korucuların ve devletin yanında olduklarını vurguladı.

'BİZ SİVİL TOPLUMDAN YANAYIZ'

Destici, koronavirüsle mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına şükranlarını sunarak, "Her meselede olduğu gibi bu meseleyi de istismar etmeye çalışan, sağlık çalışanlarının, hekimlerin arkasına saklanarak, kendi ideolojik emellerini gerçekleştirmeye, devleti yıpratmaya çalışanlar var. Biz ne Türk Tabipleri Birliği'nin ne de başka bir kurulun hukuki yapısına, varlığına bir şey demiyoruz. Biz sivil toplumdan yanayız. Burada, Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere, bazı sivil toplum örgütlerinin içerisindeki zihniyet ve o zihniyetin işgalinden bahsediyoruz. Bunlar 1980 öncesinde de vardı. Amacımız, 12 Eylül öncesi olduğu gibi kızıl işgalden, bu yapılardan kurtarmak ve Türk Tabipleri Birliği'ni gerçek, yeminine sadık sağlık çalışanlarına emanet etmek" dedi.

'DİK DURAMADILAR'

Destici, Doğu Akdeniz'de, Ege'de ve Libya'da hem Türkiye'nin, milletin ve kardeş ülkelerin hak ve menfaatini korumak hem de adaleti tam tesis etmek için mücadeleyi sürdürdüklerini kaydederek, "Libya'da hep devletin ve hükümetin yanında durduk. Dış politika milli bir politikadır. Bunu böyle gördük ve bundan sonra böyle görmeye devam edeceğiz. Cumhur ittifakına karşı olan partiler Doğu Akdeniz meselesinde de dik duramadılar. 'Bizim ne işimiz var Suriye'de, Bizim ne işimiz var sınırlarımızın dışında' diyorlar. Biz, sınırlarımızın dışındaki teröre ve emperyalizmin oyunlarına müdahale etmezsek yarın vatanımıza gelirler. Bunun için işimiz var oralarda" ifadesini kullandı.

Destici ayrıca, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik manşetine tepki göstererek, "Bunu lanetliyorum ve misliyle kendilerine iade ediyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı'na söylenen söz, Türk devletine ve milletine söylenmiştir" dedi.

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