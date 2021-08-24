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Detaylı ilaçlama

Altındağ'da her noktaya hijyen... Altındağ Belediyesi, ilçe genelinde yoğun ilaçlama çalışması sürdürüyor.
Detaylı ilaçlama

Koronavirüs ile mücadele için her noktayı dezenfekte eden ekipler, aynı zamanda sivrisinek ve çeşitli haşerelere karşı da ilaçlama gerçekleştiriyor. Her mahallede düzenli olarak ilaçlama yapan Altındağ Belediyesi ekipleri, insan sağlığına zararlı madde içermeyen, ancak böcekler ve haşereler üzerinde üst düzeyde etkili ULV (Ultra Low Volume) sistemi kullanıyor. Ekiplerin çöp bırakma alanları, park ve boş arsalarda yaptığı titiz çalışma vatandaşlardan tam not alıyor.

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Hava sıcaklıklarının artış göstermesiyle birlikte, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını artırdıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi için özveriyle çalışıyoruz. İlçe genelinde ekiplerimiz görev başında... İlaçlama çalışmalarını sık aralıklarla ve periyodik olarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın içi rahat etsin, açık alanlarda daha güvenle bulunabilsinler istiyoruz. Hava sıcaklıkları artınca, ilaçlamaya duyulan ihtiyaç da artıyor. Biz de bunun farkındayız. İlaçlama çalışmalarımıza mahalle mahalle, sokak sokak devam ediyoruz" dedi.
 

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