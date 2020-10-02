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DEÜ'den Azerbaycan'a birlik ve beraberlik mesajı

ERMENİSTAN'ın sivilleri de hedef alarak yaptığı saldırılara karşı Türkiye'de tepkiler sürerken, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Azerbaycan'a birlik ve beraberlik mesajı verildi.
DEÜ'den Azerbaycan'a birlik ve beraberlik mesajı

Ermenistan'ın 27 Eylül'de sivilleri de hedef alarak Dağlık Karabağ'da yaptığı saldırılara tepkiler sürerken, Türkiye'nin dört bir yanından Azerbaycan'a birlik ve beraberlik mesajı verilmeye devam ediyor. İzmir'de dün tarihi Saat Kulesi'nin Azerbaycan bayrağının renkleri ile ışıklandırılırken, Hükümet Konağı'nın binasına ise Türk ve Azerbaycan bayrağı yansıtılmıştı. İzmir Azerbaycan'a desteklerini sürdürürken, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, rektörlük binasına Türkiye ve Azerbaycan bayrağı yansıtarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. 

'SOYDAŞLARIMIZLA GÖNLÜMÜZ BİR'

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Ermenistan hükümetinin uluslararası hukuku hiçe sayarak Karabağ'daki sivil yerleşimleri hedef alan saldırıları karşısında dost ve kardeş ülke #Azerbaycan'ın haklı müdafasının yanındayız. #universitemDEU olarak soydaşlarımızla gönlümüz bir #tekmilletikidevletiz" şeklinde sosyal medyada paylaşımda bulundu.

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