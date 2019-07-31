  • BIST 101.897
  • Altın 254,598
  • Dolar 5,5274
  • Euro 6,1619
  • Ankara 32 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 31 °C
»

Dev bankanın satışı tamamlandı

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: "Sberbank, bugün itibarıyla bankamızdaki hisselerini Emirates NBD'ye devretti."
Dev bankanın satışı tamamlandı

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: "Dünya dengelerini sarsan güç ve ticaret savaşlarının yaşandığı, aynı zamanda bölgemizin son derece hassas, ekonomimizin ise zorlu dönemden geçtiği bir süreçte, bankamızın hisseleri 4. kez el değiştiriyor. Emirates NBD ile ülkelerimiz arasındaki köklü hukuku, kardeşlik bağlarını geliştirmek ve insanlarımız için çalışmak öncelikli vazifemiz olacak" dedi.

Emirates NBD Başkan Yardımcısı Hesham Abdulla Al Qassim: "Türkiye, hızla büyüyen bir ekonomi. Bizim için oldukça önemli bir büyüme fırsatı sunuyor. DenizBank, faaliyetlerine ve büyümesine mevcut markası altında devam edecek" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Albayrak: Bu haftadan itibaren indirim göreceğiz30 Temmuz 2019 Salı 13:37
  • Tuz Gölü’nde yapılıyor: Dünyanın en büyüğü olacak30 Temmuz 2019 Salı 11:09
  • Ekonomik güven endeksi azaldı30 Temmuz 2019 Salı 10:38
  • Trump'tan Apple'a darbe29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:48
  • Uzmanlar açıkladı: Kredi faizlerinde 3 puanlık düşüş bekleniyor29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:55
  • Küresel ekonomide kritik hafta başlıyor29 Temmuz 2019 Pazartesi 05:39
  • İstanbul'da kurban satışları başladı28 Temmuz 2019 Pazar 23:18
  • Ege'de turizm yoğunluğu katlanacak28 Temmuz 2019 Pazar 11:57
  • Doğal gaz ithalatı mayısta azaldı28 Temmuz 2019 Pazar 11:12
  • Türk Telekom’dan 745 milyon TL net kar28 Temmuz 2019 Pazar 11:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti