Dev Derbinin hakemi açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 GZT Giresunspor-Altay: Tugay Kaan Numanoğlu

18 Aralık Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor: Hüseyin Göçek

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

19 Aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK: Erkan Özdamar

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Fırat Aydınus