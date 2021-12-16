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Dev Derbinin hakemi açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Dev Derbinin hakemi açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 GZT Giresunspor-Altay: Tugay Kaan Numanoğlu

18 Aralık Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor: Hüseyin Göçek

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

19 Aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK: Erkan Özdamar

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Fırat Aydınus

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