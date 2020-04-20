  • BIST 98.405
  • Altın 376,481
  • Dolar 6,9422
  • Euro 7,5416
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 13 °C
»

Dev Firmadan İlaç Hamlesi

İsviçreli ilaç devi Novartis, COVID-19 hastalığına karşı sıtma ilacı hidroksiklorokininin rastgele denemesini yapabilmek için ABD Gıda ve İlaç İdaresi ile anlaştıklarını duyurdu.
Dev Firmadan İlaç Hamlesi

İsviçreli ilaç devi Novartis, ABD’de hastalığın üçüncü fazını geçirmiş veya daha kiritik durumdaki 440 hasta üzerinde sıtma hastalığı için kullanılan hidroksiklorokini deneyeceğini açıkladı.

Şirket, sonuçların mümkün olan en kısa süre içerisinde raporlanıp kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

Sıtma hastalığının tedavisi için yıllardır kullanılan hidroksiklorokin ilacı , bu ay corona virüs hastalığının tedavi sürecinde kullanılması için FDA tarafından acil kullanım izni aldı. Ancak ilacın şu ana kadar COVID-19 hastalığını tedavi ettiğine dair bilimsel bir kanıt bulunmuyor.

Lupus ve romatoid artriti gibi hastalıkları tedavi etmek için de kullanılan ilaç, ABD Başkanı Donald Trump tarafından övüldükten sonra satış patlaması yaşamıştı.

Novartis'in ilaç geliştiricilerinden John Tsai, "Hidroksiklorokinin corona virüs olan hastalar için faydalı olup olmayacağı konusundaki bilimsel soruyu cevaplamanın öneminin farkındayız," dedi.

Tsai, çalışmanın rastgele örneklemler üzerinden yapılacağını belirterek plasebo kontrollü ‘çift kör’ (double-blind) yöntemiyle yapılacağını söyledi. ‘Çift kör’, yönteminde deneklere katılımlarını etkileyebilecek bilgiler deney sonuçlanana kadar söylenmiyor.

İLAÇ DEVLERİ CORONA VİRÜS İÇİN DEVREDE

Novartis, Roche ve Gilead Sciences gibi ilaç devleri, corona virüs salgınıyla başa çıkmak için bilinen diğer hastalıkları tedavi etmek adına geliştirilen eski ilaçları yeniden test ediyor. Öyle ki Gilead, Ebola ilacı remdesivir'in deneme sürümünü genişletti.

‘EN BÜYÜK UMUT’ OLABİLİR Mİ?

Öte yandan, uzmanlar, Novartis’in denemeye hazırlandığı ve Trump tarafından çokça övülen ilacının bazı yan etkiler doğurabileceği konusunda uyarıyor.

Zira uzmanların, söz konusu ilacın, hastalar üzerinde görme kaybı ve ciddi kalp problemleri gibi tehlikeli yan etkiler oluşturacağı yönünde endişeleri var. Novartis CEO'su Vas Narasimhan, ilacın viral salgına karşı en büyük umutlarından biri olduğunu söyledi.

Öte yandan, Washington Üniversitesi ve Minnesota Üniversitesi de dahil olmak üzere ABD'deki pek çok kuruluş ve Ulusal Sağlık Enstitüleri hidroksiklorokin ile ilgili çalışmalarda bulunmaya devam ediyor. Sandoz, corona virüs ile mücadelede kullanım için 130 milyon doz ilaç bağışlayacağını ifade ederken Sanofi de  50 ülkeye 100 milyon doz hidroksiklorokin bağışlayacağını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir20 Nisan 2020 Pazartesi 13:16
  • Bakan Koca müjdeyi verdi! Bugün kullanıma başlıyor20 Nisan 2020 Pazartesi 13:14
  • CANLI - İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı açılıyor20 Nisan 2020 Pazartesi 12:53
  • Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in acı günü20 Nisan 2020 Pazartesi 12:51
  • THY dev tahliye operasyonuna başladı20 Nisan 2020 Pazartesi 12:32
  • Koronavirüs günlerinde Türkiye'nin internet karnesi20 Nisan 2020 Pazartesi 12:01
  • Bingöl kırsalında PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi20 Nisan 2020 Pazartesi 12:01
  • Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor20 Nisan 2020 Pazartesi 11:57
  • Çin Kovid-19’un laboratuvardan sızdığı iddialarını yalanladı20 Nisan 2020 Pazartesi 11:41
  • Milli Eğitim Bakanlığından 23 Nisan'a özel '100. Yıl Marşı'20 Nisan 2020 Pazartesi 11:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti