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Dev gravyer peyniri şaşırttı

Kars'ın meşhur gravyer peynirinin 100 kiloluk bütün hali, ağırlığı ve görünümüyle görenleri şaşırttı. 2,5 ton sütten elde edilen 100 kiloluk gravyerin kilosu 100 TL'den satışa sunuldu.
Dev gravyer peyniri şaşırttı

Kars'ın yüksek rakımlı yaylalarında kekik ve zengin floralı otlarla beslenen 'Zavot' ırkı büyükbaş hayvanlardan elde edilen sütlerden yapılan dünyaca ünlü gravyer peynirine ilgi her geçen gün artıyor. Kilogramında 25 litre süt kullanılan gravyer peyniri, damaklarda tat bırakıyor. Üretici Tarık Boy, kent merkezindeki Kazımpaşa Caddesi'ndeki iş yerinde 100 kiloluk dev gravyer peyniri satışa çıkardı. Dev gravyer peynirinin kesilmesi de maharet istiyor. İki saplı bıçağın keskin ve sağlam olması gerekiyor. İki kişi, güçlükle kaldırdıkları gravyeri dik olarak tutarken, usta da itinayla 100 kiloluk gravyeri ikiye böldü.

Hile kabul etmeyen ve peynirlerin kralı olarak tanımlayan iki yıllık gravyer peynirini satış için keserek ikiye ayıran Tarık Boy, "Kars’ımızın meşhur gravyer peynirini 100 kilogram yaptık. Bu 2,5 ton sütten elde edildi. 1 kilo üretiminde 25 litre süt kullanılıyor. Kilosu 100 TL'den satılıyor. Gravyer peyniri Türkiye’de yalnızca Kars’ta üretiliyor. Hiçbir hata ve hile kabul etmeyen peynir çeşididir. Ormanların kralı arlan, peynirlerin kralı da Kars gravyer peyniridir" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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