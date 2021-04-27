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Dev harekattan bir acı haber daha! Şehit sayısı yükseldi

Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan bir asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Dev harekattan bir acı haber daha! Şehit sayısı yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında, dün EYP'ye basarak yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu bildirilen açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Pençe-Şimşek, Yıldırım operasyonlarında şehit sayımız 3 olmuştur."

Kaynak: Haber Kaynağı
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