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Dev operasyon: 440 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, FETÖ'ye yönelik en kapsamlı operasyonu bugün gerçekleştirirken operasyona ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı
Dev operasyon: 440 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

2009 yılı komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 54 ilde 440 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. DHA'nın edindiği bilgilere göre; Bylock içeriklerinden ulaşılan itirafçı sanıklar, 440 şüphelinin isimlerini tek tek açıkladı. İfadelerde, 15-20 kişilik gruplar halinde örgüt evlerinde toplanıldığını, 5 günlük ev kampları için sınava girecek polis memurlarının rapor ve izin alarak geldiği anlatıldı. İtirafçı sanıklar soruların ezberlettirilmesi için bazı evlerde slayt gösterisi bile yapıldığı, cevapların duvara yansıtıldığını anlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, 2009 yılı komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik, 440 rekor gözaltı kararıyla operasyon başlattı. Polis memurluğundan komiser yardımcılığı rütbesine yükselme sınavındaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında, şüpheli isimlerine Bylock içeriklerinden ulaşılan itirafçı sanıkların ifadeleri ve bilirkişi raporlarından ulaşıldı.

YANLIŞ VE İPTAL SORULARA BİLE DOĞRU CEVAP VERDİLER

DHA'nın edindiği bilgilere göre bilirkişiler, FETÖ'nün çaldığı sorularla sınavı kazanan şüphelileri şu 6 kriterle belirledi: “2007 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavı puan farkı, 2008 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavı puan farkı, mahkeme kararıyla iptal edilen sorulara doğru cevap verme oranı, polis akademisi ile MEB'in hazırladığı sorulardaki başarı oranı farkı, uzmanlarca tespit edilen yanlış sorulara doğru cevap verme oranı, cevap benzerlikleri ve başarı oran farkları."

Soruşturma kapsamında sınavı asil/yedek olarak kazanan 1800 kişiden 1088'i bilirkişilerce şüpheli olarak tespit edildi. Soruşturma dosyası tamamlanan 54 ilde 440 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 224 şüpheli gözaltına alınırken, 216 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları sürüyor.

SLAYT GÖSTERİSİYLE EZBERLETTİLER

Şüphelilere ulaşılan itirafçı sanık ifadelerinde ise soruların nasıl ezberlettirildiğine ilişkin çarpıcı bilgiler yer aldı. İtirafçı sanıkların FETÖ'nün çalıntı sorularla komiser olarak emniyete sızma sistemini, “Cemaate ait bir evde bu sınava girecek olan sohbet toplantılarına katılan polislerden oluşan bir grupla birlikte evde toplanıldı. Bu sefer evde slayt gösterisi olarak duvara yansıtılmak suretiyle, sınavda çıkacak sorular katılımcılara verildi. Katılanlar meslekten izin veya raporlu olarak bu evde birkaç gün yatıp kalktılar. Sorular kendilerine ezberletildi. Ve yapılan sınava girdiler" şeklinde anlattığı öğrenildi.

İtirafçıların, “Bahçelievler Mahallesi'nde cemaate ait bir evde polislerden oluşan il ve ilçelerden sohbet gruplarına katılan 15-20 kişinin katılımı ile bir toplantı yapıldı. Komiserlik sınavıyla ilgili soruları ve cevap anahtarlarını getirdi. Burada bulunan kişilere teker teker kişi sayısına göre dağıtıldı. Bu sorulara çalışın bu sorular sınavda çıkacak ona göre bilginiz olsun denildi. Bu toplantı sadece bir gün sürmedi. Bu toplantıya katılanlar 3-5 gün kadar raporlu izinli olarak bu evde kaldılar" dediği kaydedildi.

TELEFON SİNYALLERİ TAKİP EDİLMESİN EVDE TOPLANMAYANLAR DA OLDU

Yine itirafçıların, “Balıkesir'de 2009 yılında yapılan sohbetlerin birinde komiser yardımcılığı sınavı ile ilgili olarak herkes kendi evinde çalışsın, bir çalışma grubu bu sene oluşturulmayacak çünkü telefon sinyallerinin takip edilip beraber çalışıldığı tespit edilebilir diye söylenmişti. Balıkesir polis yapılanmasında önemli bir pozisyonda olduğunu düşündüğüm M.A. sınavdan iki gün önce 100 soruyu, doğru cevaplarıyla birlikte bana verdi. O gece sorulara çalıştım, ertesi gün evimin önünde M.K.'ya soruları geri verdim" dediği öğrenildi.

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