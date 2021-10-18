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Dev platform taşıyan gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçişine başladı

Deniz yüzeyinden yüksekliği 130 metreyi bulan Marshall Adaları bayraklı gemi ve platform, yarın yapılacak işlemlerle 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirilerek Tekirdağ'a seyrini sürdürecek.
Dev platform taşıyan gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçişine başladı

Çanakkale Boğazı, dev platform taşıyan Marshall Adaları bayraklı geminin geçişi nedeniyle tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Hollanda'nın Rotterdam Limanı'ndan Tekirdağ'a giden, 265 metre boy ve 43 metre enindeki 34 bin 925 grostonluk ağır yük taşıma özelliğine sahip "Albatross" adlı gemi, sabah saatlerinde Ege Denizi yönünden boğaza girdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-13" ve "Kurtarma-15" römorkörlerinin refakat ettiği geminin seyri sırasında, Çanakkale Boğazı tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılarak önlem alındı.

Taşıdığı platform ile deniz yüzeyinden 130 metre yüksekliğe ulaşan gemi, yapımı süren "1915 Çanakkale Köprüsü"nün altından geçememesi nedeniyle Lapseki'nin Suluca köyü açıklarında bekletilecek. Bir bölümü suya batırılacak geminin üzerinden, taşıdığı Panama bayraklı "Aras Driller" isimli "jack-up" olarak tanımlanan platform suya indirilecek. Yaklaşık 60 metreye kadar suya batırılacak platform, yarın sabah köprünün altından geçirilecek.

"Aras Driller" isimli platformun, BOTAŞ Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen "Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsi (Faz 3) Projesi İkmal İnşaatı"nda kullanılacağı bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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