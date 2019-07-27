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Dev proje 'Kzıılelma'

'Kızılelma' 50 milyon dolarlık yatırımla başladı
Dev proje 'Kzıılelma'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İÇDAŞ'ın tesislerine ilişkin, "Burası Marmara'nın, Karadeniz'in ve Akdeniz'in en büyük kuru yük gemilerinin inşa edileceği, tamir imkanı bulacağı, hatta en büyük savaş gemilerinin bile tamir ve inşa edileceği özel kuru havuz olacak" dedi. hatırlattı.

Bülent Turan, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile Türkiye'nin ağır sanayi kuruluşlarından İÇDAŞ'ın Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan fabrika tesislerinde uçak gemisi üretmek için 50 milyon dolarlık yatırımla başladığı, 370 metre boyunda ve 70 metre genişliğindeki kuru havuz inşaatını ziyaret etti.

Dev tesisin Türkiye'de özel sektör tarafından yapılan önemli yatırımlardan birisi olduğunu ifade eden Turan, buranın tamamlanmasıyla denizcilik sektöründe gurur duyulacak seviyeye gelineceğine işaret etti.

Bülent Turan, İÇDAŞ'ın Değirmencik tesislerinde devam eden projenin "Türkiye'nin gururu" olacak bir proje olduğunu belirterek, "Burası Marmara'nın, Karadeniz'in ve Akdeniz'in en büyük kuru yük gemilerinin inşa edileceği, tamir imkanı bulacağı, hatta en büyük savaş gemilerinin bile tamir ve inşa edileceği özel kuru havuz olacak. Son dönem milli savunmamızda çok büyük mesafe alındı. Her türlü İHA'sı, SİHA'sı, füzeleri, helikopteri artık üretmekten öte, ihraç imkanına kavuştuk. Bu çok kıymetli bir iş. Yüzde yirmilerde olan milli savunma yerlilik oranımız yüzde 70'leri buldu." dedi. 

PROJENİN İSMİ KIZILELMA

Grup Başkanvekili Bülent Turan, dev projenin isminin "Kızılelma" olduğunu hatırlattı. Bunun rastgele bir isim olmadığını dile getiren Turan, şöyle devam etti:

"Her milletin davasına uğruna öleceği bir imkanı olur. Her millet öleceği bir dava bulur, diyor Cumhurbaşkanımız ve bunun bir Kızılelma olduğunu ifade ediyor. Bu kuru havuzun da isminin Kızılelma olması rastgele bir isim değil. Şirket yöneticileri ile konuştuk, görüştük ve ortaya konan bu ideal ile beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yaklaşımını da paylaşmak için bu özel ismi verdik. Bu isim özel bir isim."

Turan ve beraberindekiler ziyaret kapsamında İÇDAŞ Yatırım Direktörü İsmail Yaman ve İÇDAŞ Bölge İdare Koordinatörü Şerif Mutlu'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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