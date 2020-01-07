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Dev projede tarihi gün yarın

Rusya’dan gelen doğalgazı Karadeniz’in altından Türkiye ve Avrupa’ya ulaştıran TürkAkım doğalgaz boru hattı projesi tamamlandı.
Dev projede tarihi gün yarın

Tarihi projenin açılışını yarın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yapacak. Türk - Rus ortaklığıyla hayata geçen ve taşıma kapasitesi 31.5 milyar metreküp olan projenin açılışında iki ülkenin liderlerinin bölgesel istikrar ve iş birliği mesajı vermesi bekleniyor.

TürkAkım, Türkiye’yi doğalgazın ilk alıcısı yaparak transit riskleri ortadan kaldıracak, bölgede yaşanacak muhtemel istikrarsızlıklar Türkiye’nin doğalgaz tüketimine etki etmeyecek.

İstikrar ve işbirliği

İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak açılışta Erdoğan ve Putin’in bölgesel istikrar ve iş birliği mesajı verecekleri tahmin ediliyor.

Kasım sonunda Avrupa bağlantı töreni yapılan, Güney Gaz Koridoru’nun en önemli ayağı olan 1850 kilometre uzunluğundaki TANAP’ın ardından, TürkAkım ile Türkiye’nin, Avrupa’nın doğalgaz güvenliğinde önemi perçinlenecek.

Toplam 3 etaptan oluşan TürkAkım boru hattının Avrupa ayağı olan TürkAkım - 2, Avrupa’ya yıllık 15.75 milyar metreküp gaz verecek. Böylece milyonlarca Avrupalı’nın gaz ihtiyacı TürkAkım ile karşılanmış olacak.

Deniz kısmı 2018’de bitirilen TürkAkım’ı, Türkiye’deki iç sisteme bağlayacak olan TürkAkım - 1 bölümü de bir yıldan daha kısa rekor bir sürede tamamlandı. Böylece Rusya’dan Türkiye’ye akacak 15.75 milyar metreküp doğalgaz için vanalar açılmaya hazır hale geldi.

Risk kalkacak

TürkAkım’ın Türkiye’yi doğalgazın ilk alıcısı yaparak transit riskleri ortadan kaldıracağını belirten uzmanlar, hattın Türkiye ve Rusya arasındaki ülkeleri, “by-pass” ettiğini kaydetti.

Stratejik transit ülke Türkiye

Proje ile ilgili Amerikan Üniversitesi (GAU) Siyasal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Dr. Sadık Akyar, şunları söyledi:

“TürkAkım Türkiye’ye gelen batı hattında, Ukrayna’da yaşanan problemler nedeniyle, kesintisiz gaz akımı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Projede iki hat bulunmakta. Birisi, Türkiye iç piyasası için, diğeri de Bulgaristan - Sırbistan üzerinden Macaristan’a uzanmaktadır. Türkiye Ortadoğu, Orta Asya ve Rus gaz ve petrolünün Avrupa’ya aktarımı konusunda sadece transit değil, stratejik transit ülke konumundadır. Türk ve Mavi Akım gibi gaz, Bakü - Tiflis - Ceyhan ve Kerkük - Yumurtalık petrol boru hatları da göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’nin mevcut stratejik transit ülke konumu ve kavramı daha iyi anlaşılmaktadır.”

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