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Dev şirkette ayrılık

Uber'in kurucusu Travis Kalanick, 21 Haziran 2017 tarihinde skandallara imza atarak görevinden istifa etmişti. Kalanick şimdi de devam ettirdiği yönetim kurulundaki görevini bırakıyor.
Dev şirkette ayrılık

Uber'in kurucusu olan Travis Kalanick 2010 ile 2017 yılları arasında şirketin CEO'luğunu sürdürüyordu. Washingtonpost'un haberine göre CEO'luğu bıraktığı süreçte yönetim kurulunda devam edeceğini belirten Kalanick 31 Aralık tarihi itibariyle 'yeni işlere-hayırseverliğe' odaklanmak için bu görevini de bırakacağını belirtti.

Kalanick daha önceden de skandalları yüzünden Uber'in en büyük yatırımcılarından 5'inin talebi ile istifa etmişti. Kasım ayından beri 2.5 milyar dolarlık hisse satan Kalanick için, Uber'i terkedecek yorumlarına sebep olmuştu.

Kalanick 'CloudKitchens' isimli yeni işine odaklanacak. Söz konusu şirket yemek hizmeti sunmak isteyenlere mutfak kiralama konusunda yardımda bulunuyor. Kalanick yeni işinin 'unicorn'u olarak görülüyor.

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