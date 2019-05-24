  • BIST 85.743
  • Altın 250,576
  • Dolar 6,0657
  • Euro 6,7925
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 27 °C
»

Dev şirketten Huawei'ye şok

Microsoft, kendi işletim sistemiyle çalışan ve firmanın farklı içeriklerine erişimi olan Huawei ürünleri siparişlerini askıya aldı.
Dev şirketten Huawei'ye şok

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, ABD Huawei kara listeye alarak, firmanın ABD teknoloji firmaları ile bağlantıları kesmeyi amaçlıyor.

Haberde, Microsoft'un kararının, Huawei ile bağlarını tamamen kesmesi anlamına gelmediği, sadece siparişlerin askıya alındığı belirtildi ve Microsoft işletim sistemi kullanılan Huawei cihazlarının güncelleme ve güvenlik hizmetlerinden yararlanmaya devam edeceğine işaret edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 1 milyon 500 bin TL ödüllü terörist yakalandı24 Mayıs 2019 Cuma 10:19
  • Gezmek için araç kiralayan öğrencilerin feci sonu24 Mayıs 2019 Cuma 09:58
  • SGK'ya 400 personel alınacak24 Mayıs 2019 Cuma 09:55
  • Bin 400 yıllık olduğu tahmin edilen kitap ele geçirildi24 Mayıs 2019 Cuma 09:49
  • Türkiye ve dünya gündemi - 24 Mayıs 201924 Mayıs 2019 Cuma 09:46
  • MHP: Askere gitmek isteyen kadınlara izin verilsin24 Mayıs 2019 Cuma 09:39
  • MHP'li Belediye Başkanı'na şok saldırı Hayatını kaybetti24 Mayıs 2019 Cuma 09:38
  • Türkiye'de destek verdi: Kazdıkça çıkıyor24 Mayıs 2019 Cuma 09:34
  • 69 yıl sonra geldi: İlk açıklaması çok mutluyum24 Mayıs 2019 Cuma 09:23
  • Yok artık dedirten olay: Araç 15 metre yükseklikten asılı kaldı...24 Mayıs 2019 Cuma 09:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti