Dev talebe, dev proje Ayaş’ta hayata geçiriliyor: Ayaş Bağ Evleri Projesi

Başkentlilerin özellikle pandemiyle birlikte artan “sorunsuz bağ bahçe evi” talebini karşılayacak dev bir proje Ayaş’ta hayata geçiriliyor. Ayaş Bağ Evleri Projesi 500 dönüm üzerine kuruluyor. Net 500 metre kareye imarlı 500 bağevi içeriyor.İşte detaylar:

İnsanların hobi bahçelerine, bağ evlerine, müstakil yapılara olan ilgisi pandemiyle birlikte zirve yaparken, kooperatif eliyle tarım arazileri üzerinde kurulan hobi bahçelerine karşı yasal düzenleme hazırlanacağının belirtilmesi,

vatandaşları, sorunsuz, tapulu, imarlı alanlara yönlendirmiş durumda.

Bu noktada Başkentlilerin özellikle pandemiyle birlikte artan “sorunsuz bağ bahçe evi” talebini karşılayacak dev bir proje Ayaş’ta hayata geçiriliyor: Ayaş Bağ Evleri Projesi

TOKİ’den alınan 500 dönüm toprak üzerinde yapımına başlanan dev proje, doğa ve yeşilin içerisinde net 500’er metre karelik arsalar üzerinde 500 adet modern bağ evi ile ortak sosyal alanlar içeriyor. Projenin imar izni süreci de başlamış durumda.

ANKARA’NIN EN BÜYÜK BAĞ EVİ PROJESİ

Bizimbahçe Gayrimenkul İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yılmaz, Ayaş’ta 500 dönüm arazi üzerinde yapımına başladıkları “ bağ evi ” projesiyle ilgili gazetemize bilgi verdi.

" Ankara'nın en büyük bağ evi projesi bu" diyen Yılmaz, Başkent’te yaşayanlar için şehrin kalabalığından kaçıp huzurlu bir ortamda nefes alacakları yeni bir projenin temellerini attıklarını belirtti. Ankara şehir merkezine 50 km uzaklıkta bulunan Ayaş Gökçebağ mevkiindeki ormanlık alan içerisinde doğayla iç içe olma fırsatı sunacaklarını kaydeden Yılmaz, projenin imar iznini aldıktan sonra arazileri kullanıma açacaklarını söyledi. Merak uyandıran projeyle ilgili Ömer Yılmaz röportajımız şöyle:

TOKİ’DEN ALINDI, İMAR SÜRECİ BAŞLATILDI

-Ayaş Bağ evi projesi nedir?

Bizimbahçe Gayrimenkul İşletme Kooperatifi olarak, Başkentli hemşerilerimizin şehrin kalabalığından kaçıp huzurlu bir ortamda nefes alacakları yeni bir projeyi hayata geçirmek için kolları sıvadık. TOKİ’den 500 dönüm aldığımız arazinin imarı yapıldıktan sonra proje içerisinde 500 hisse olacak. Bağ evi şeklinde düşünüyoruz. Yapılacak bağ evleri 2 katı geçmeyecek. Ankara’nın, Türkiye’nin en büyük “Bağ evi” projesi diyebilirim.

ARAZİ YAPILAŞMAYA UYGUN

-Projenin yapılacağı arazinin vasfı nedir?

Malum hobi bahçeleri revaçta. Ancak onlardan tarım arazisi üzerine yapılmış olanlar var ise, onlar sorunlu görülüyor. Zaten devlet bunların yapılmasını istemiyor. Bizim TOKİ’den satın aldığımız arazimiz tarım alanı vasfında değil. Ormanlık alan üzerinde. Yani yapılaşmaya uygun. Şimdi araziye özel imar alma çalışmalarımız sürüyor. İmar alındıktan sonra arazi üzerine yapılaşmaya müsaade edilecek.

ANKARA MERKEZE 50 KM

-Bağ evi projesine nasıl ulaşılabiliyor?

Projemiz Ankara şehir merkezine 50 km, Ayaş ilçe merkezine 9 km, Ankara –Ayaş anayoluna ise 2,5 km uzaklıkta. Projeye ulaşım oldukça kolay. Vatandaşlar zorlanmadan bağ evlerine ulaşabilecek.

RAKIMI 1430 METRE

-Projenin arazi konumundan ve diğer özelliklerinden bahsedebilir misiniz?

Deniz seviyesine 1430 metre yükseklikte. Hafif meyilli bir arazide. Ancak tesviye çalışması yapılıyor. Ağaçlık bir alanda kurulu yani doğanın içerisinde. Her zaman serin bir ortam. Yürüyüş mesafesinde bir gölet var. Mükemmel bir arazide diyebilirim.

ÇOĞU ÇALIŞMA BİTİRİLDİ

-Proje şu an ne aşamada?

Bağ evi projesi hızla devam ediyor. Şu an imar çalışmaları için uğraş veriyoruz. 500 dönüm arazinin çevre tellerini çektirdik. Elektrik ve su ihtiyaçları için çalışıyoruz. Elektrik komşu köyden alınacak. Su ihtiyacını kuyulardan karşılayacağız. MTA’nın belirlediği tespit ettiği yerler var. 5 tane kuyu açılacak. Güzergâh yolları ile projenin içerisindeki yolların haritalandırma işlemleri yapılıyor. Tesviye işlemleri yapılıyor. Arazinin yüzde 40’ı imara gidecek. Tam 500 metrekare olacak şekilde 500 hisse ayıracağız. İmar hariç diğer tüm işlerimizi hallettik sayılır. İmar işlemleri için 20’ye yakın kurumla yazışıyoruz. Bürokratik işlemler olduğu için imar işlemleri uzun sürüyor.

İMAR İZNİNDEN SONRA FAALİYETE GEÇECEK

-Projeyi ne zaman kullanıma açmayı düşünüyorsunuz?

İmar iznini aldıktan sonra hisselerin ayrım işlemlerini yapacağız daha sonra kullanıma açacağız. Bu konuda hassasız; çünkü herkesin sınırları belirlensin istiyoruz. Aksi hale sınır sorunu yaşanabilir. Yerler kaymasın, insanlar huzursuz olmasın istiyoruz.

TAPU TESLİMLİ

-Hissedarlara tapu verilmesi ne zaman yapılacak?

Arazi TOKİ’den alındığından dolayı TOKİ’ye borcun tamamı ödendiğinde hisseli tapular hak sahiplerine teslim edilecek. Şimdi ortaklık belgesi imzalıyoruz.

BAĞ EVİNE YOĞUN İLGİ

-Projenize ilgi ne durumda?

Bu Haziran ayı içerisinde başladık projede ortak kaydına. Şu an satışlarda 150’yi aştık. Arayan, soran çok oluyor. Proje bir hayli merak uyandırdı.

CAZİP FİYATLARA BAĞ EVİ SAHİBİ OLABİLME İMKÂNI

- Bağ evi fiyatları ne kadar?

Şu an bizim taksitli fiyatımız 35 bin 200 TL. 10 bini peşin gerisi 36 ay taksitle 700 lira ödeme imkânı sunuyoruz. Bu fiyatlar 15 Eylül’e kadar. Peşin almak isteyenlere yüzde 15 oranında indirim yapıyoruz. Peşin fiyatımız ise 30 bin TL civarında. 15 Eylül’den sonra 40 bin 500 TL’ye çıkaracağız. Bu fiyatta da taksit imkânı var. 15 bin TL peşin, sonra 30 ay boyunca 850 lira taksitlerle hisse sahip olabilme imkânı sunacağız. Ayrıca bizde aidat yok. Aidat bugün de olmayacak yarın da olmayacak. Ona göre hesaplarımızı yaptık.

KAMUSAL ALANLAR İÇİN YER AYRILACAK

-Projede kamusal alanlar olacak mı?

İmardan geçince 500 dönümün yüzde 40’ı kamusal alana ayrılacak. Bunun içerisinde eğitim alanı, park, bahçe, ibadethane, sağlık ocağı alanı, sosyal tesis alanı, yeşil alanlar olacak.

DEĞİŞİK BÜTÇELERDE STANDART BAĞ EVLERİ

-Proje içerisine yapılacak yapılarla ilgili herhangi bir kriter olacak mı?

Düzenli ve disiplinli bir yer inşa ediyoruz. Evler 1+1,2+1,3+1,4+1 ve villa tarzında olacak. Bizim belirlediğimiz ev tipleri var. Düzen olması amacıyla bu tiplerin haricinde ev yapılamayacak. Tip projelerinin dışına çıkılmayacak. İki kattan fazla ev yapılması yasak olacak. Konut yerleri dahi belirlenecek. Evlerin birbirini gölgelemesini istemiyoruz.

KAPLICA CENNETİ OLACAK

-Ayaş kaplıcaları ile meşhur. Sizin de proje içerisinde bu konuyla ilgili bir projeniz var mı?

Projeyi faaliyete geçirdikten sonra, termal su çıkarma düşüncemiz de var. Ayaş bildiğiniz üzere kaplıca cenneti.

DOĞAYLA İÇİÇE

- Proje için Ayaş’ı seçme sebebiniz nedir?

TOKİ’nin ihaleye çıkardığı yerler vardı. En güzeli, merkeze en yakını, en büyük arazi ve en uygunu burasıydı. Buraya ulaşım çok kolay. Doğası enfes.

İnsanların burada rahat edeceğini düşünüyor musunuz?

İnsanlar gürültüden ve kalabalıktan kaçmak istiyor. Burası insanların rahat bir nefes alacakları bir yer olacak. Yeşil ve mavinin buluştuğu bir yerde doğanın keyfini çıkaracaklar. Onun için projeye ilgi çok. İnsanlar gürültüden, kargaşadan uzaklaşacaklar burada. Burada kendi yetiştirdikleri ürünleri tadacaklar.

DENEYİMİMİZ MEVCUT

-Bu konuda tecrübeleriniz var mı?

Daha önce Eryaman ve Fatih’te kooperatifler yaptık. Bu konuda deneyimimiz mevcut.

-Son olarak, okuyucularımızdan size ulaşmak, projeyle ilgili detaylı bilgi almak isteyenler olabilir. İletişim numaranızı, büro adresinizi bizimle paylaşır mısınız?

Tabi. Telefon numaramız 0 533 269 41 44. Büro adresimiz ise Sezenler Cad. Cihan Sokak No: 21 / 7 Sıhhiye. Büro telefon numaramız ise 0 312 232 13 30.

Osman Akdoğan / İlksayfa Gazetesi