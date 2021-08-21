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Dev uçakla bir kişiyi taşıdılar

Taliban milislerinin, Afganistan’ın başkenti Kabil’de yönetimi ele geçirmesi sonrası binlerce kişi ülkeden kaçmaya çalışırken, önceki gece çekilen içi boş uçak görüntüsü dünya gündemini altüst etti...
Dev uçakla bir kişiyi taşıdılar

Taliban milislerinin, Afganistan’ın başkenti Kabil’de yönetimi ele geçirmesi sonrası binlerce kişi ülkeden kaçmaya çalışırken, önceki gece çekilen içi boş uçak görüntüsü dünya gündemini altüst etti. Kabil’de yaşayan İngiliz göçmen Paul Farthing, Afganistan’ı saran kaos sırasında karısından ayrı düştü. Farthing, eşinin eve dönüş yolunda olduğunu söylediği sosyal medya gönderisinde, Norveç’e ait olduğuna inanılan uçağın içinin görüntüsünü de paylaştı.

Eski deniz komandosu, “Kaisa eve gidiyor! Ancak bu uçak boş… Kabil Havaalanı’nın dışında bekleyen binlerce kişi içeri giremediği için ezilirken bu görüntü skandal. Ne yazık ki insanlar bu görev bittiğinde geride kalacak, çünkü biz bu işi doğru yapamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha önce İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, kurtarma uçuşlarında mümkün olan her alanı kullandıkları konusunda ısrar etmiş ve tahliye çabalarında her saatin önemli olduğunu vurgulamıştı. Wallace, Batılı güçlerin ‘tek bir koltuğun boşa gitmemesini’ sağlamak için çalıştığını da sözlerine eklemişti.

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