DEVA genel başkanını seçti

Demokrasi ve Atılım Partisi Kurucular Kurulu bu akşam ilk toplantısını yaptı. Ali Babacan oy birliği ile Genel Başkan seçildi.

Ali Babacan uzun süredir beklenen partisinin kuruluşunu ilan etti. Kısa adı DEVA olan Demokrasi ve Atılım Partisi Kurucular Kurulu bu akşam ilk toplantısını da yaptı. Toplantıda, beklendiği gibi Ali Babacan oy birliği ile partinin Genel Başkanı seçildi.

Ali Babacan'ın kurduğu siyasi parti için İçişleri Bakanlığı'na dün resmi başvuru dilekçisi verilmişti. Partinin adının Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) olduğu kesinleşmişti.

Kurucular kurulu listesinde en çok göze çarpan isim Mehmet Şanver oldu. Emekli General Şanver'in ismini kamuoyu 15 Temmuz darbe girişimi sırasında duymuştu. 15 Temmuz gecesi aralarında dönemin kuvvet komutanlarının da olduğu pek çok komutan Şanver'in kızının düğününde bir araya gelmişti.

Kuruldaki bir başka dikkat çeken asker isim ise, uzun yıllar TSK'da özel harekatçı olarak görev yaptıktan sonra akademik hayata atılmak için ordudan ayrılan, son dönemde de İdlib'e yönelik operasyonlara eleştirileri ile dikkat çeken Metin Gürcan oldu.

Kurul listesinde eski AK Partili bakanlar Sadullah Ergin, Nihat Ergün ve Selma Aliye Kavaf da yer aldı.

ANITKABİR ZİYARETİ

11 Mart günü (yarın) saat 12:00'da Genel Başkan Ali Babacan ve Kurucular Kurulundan bir heyet ile Anıtkabir ziyaret edecek.