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Devasa park, Nazarbayev’in ismini taşıyacak

Keçiören Belediyesi’nin Yükseltepe Mahallesi’nde 90 bin metrekare alana inşa ettiği devasa park, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in adını taşıyacak.
Devasa park, Nazarbayev’in ismini taşıyacak

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Nursultan Nazarbayev Parkımızın içinde yürüyüş yolu, bisiklet yolu, tenis kortu, şelale, kameriye, çocuk oyun alanı, soyunma odaları, voleybol, futbol ve 2 adet basketbol sahası yer alacak. Park içerisine aynı zamanda bir de mahalle konağı inşa ederek vatandaşlarımızın nefes alacağı bir ortamda, yeşille iç içe sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacağız.” dedi. 

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NAZARBAYEV ANITI DA YAPILACAK 
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ile birlikte Nursultan Nazarbayev Parkı’nın inşa edildiği Yükseltepe Mahallesi’ndeki ağaçlandırma alanında incelemelerde bulundu. Buraya inşa edilecek olan spor tesisleri ve sosyal donatı alanlarına ilişkin Büyükelçi Saparbekuly’e bilgiler veren Altınok, park alanına bir de Nursultan Nazarbayev anıtı yapılacağı bilgisini paylaştı. Anıtın detayları hakkında Büyükelçi Saparbekuly ile çeşitli fikir alışverişinde de bulunan Altınok, 90 bin metrekarelik büyük bir spor kompleksinin kısa süre içinde Keçiören’e kazandırılacağını dile getirdi. 

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BAŞKAN ALTINOK: ÇOCUKLUK HAYALLERİMİZİ TEK TEK GERÇEKLEŞTİRİYORUZ
Başkan Altınok ayrıca, Türk dünyasının yetiştirdiği devlet adamlarını, yazarları, âlimleri ve sanatçıları Keçiören’de yaşatmaktan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:
“Milletlerin ve devletlerin tarihine kazılan isimler vardır. Nursultan Nazarbayev de bunlardan biridir. Kazakistan kurucu lideri Nazarbayev Türk milleti var oldukça yaşayacaktır. Keçiören her daim Turan dünyamızın hizmetkârı olmuştur. Değerlerimizi yaşatmak çocukluk hayalimizdi. Bu hayallerimizi şimdi tek tek gerçekleştiriyoruz. Türk dünyasının değerlerini Keçiören`imizde bir mozaik gibi yaşatıyoruz. Nursultan Nazarbayev’in ismini de Keçiören’imize kazandırdığımız parkımızda yaşatacak olmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır.” 

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