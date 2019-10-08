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'Deve dişi nar' üreticisinin yüzünü güldürdü

Bilecik'in İnhisar ilçesinde geçen sene 1 lira olan "deve dişi nar"ın kilogram satış fiyatının 2 liraya yükselmesi, üreticisini memnun etti.
'Deve dişi nar' üreticisinin yüzünü güldürdü

Orta Sakarya Vadisi'nde yer alan ve mikroklima özelliği dolayısıyla tatlı nar üretiminin yoğun olduğu Bilecik'in İnhisar ilçesinde hasat başladı.

İnhisar Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün organik tarım desteği sayesinde ilçede çok kaliteli nar üretildiğini söyledi.

Yılmaz, çiftçilerin nardaki verim ve fiyattan memnun olduğunu dile getirerek, "Tüm çiftçi üretici arkadaşlarımız heyecanla tarlalarına geldi. İlçemizde 2 bin 100 dekar alanda organik tarım üretimi yapılıyor. Bu sene rekolte beklentimiz 2 bin 500 ton. Yağışlar nedeniyle bu yıl, geçen seneye göre çok az bir düşüş var ama üreticilerimiz fiyattan çok memnun." dedi.

"İnce kabuklu ve çok tatlı"

Yılmaz, İnhisar "deve dişi narın" ince kabuklu ve çok tatlı olması dolayısıyla diğer narlardan farklı olduğunu vurguladı.

Bu özelliklerinin, ürünün sofralık olmasını öne çıkardığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Özellikle nar suyumuz da burada işleniyor, yurt içi ve dışından talep görüyor. Bakanlığımızın desteği ile organik tarım yapılıyor. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerindeki arkadaşlar sık aralıklarla çiftçilerimizi ziyaret ediyor. Üretim öncesi ve sonrası numuneler alıp bunları takip ediyorlar. Organik olması daha çok talebi artırıyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
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