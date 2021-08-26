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Devegeçidi Barajı'nda sular çekildi

Diyarbakır'daki Devegeçidi Barajı'nda kuraklık nedeniyle sular 150 metre çekildi. Dicle ve Fırat nehirleri üzerindeki barajlarda, doluluk oranlarının yüzde 34 civarında olduğu belirtildi.
Devegeçidi Barajı'nda sular çekildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağışlar, bu yıl yüzde 40 azaldı. Yaşanan kuraklık, barajlardaki su seviyesini de etkiledi. Diyarbakır'daki barajların su seviyelerinde, önceki aylara kıyasla önemli oranda düşüş yaşandı. Verilere göre, Dicle ve Fırat nehirleri üzerindeki barajlardaki doluluk oranı yüzde 34 civarına indi.

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Sulama amaçlı olarak 2009- 2010 yılları arasında inşa edilen Devegeçidi Barajı'nda kuraklık nedeniyle sular yaklaşık 150 metre çekildi. Normal su kotunda göl alanı 32,14 kilometrekare olan baraj, Güneydoğu başta olmak üzere birçok bölgede görülen yağış azlığından olumsuz etkilendi. Doluluk oranının, baraj kapaklarının alt seviyesine düşmesi nedeniyle, sulama bekleyen çiftçiler de olumsuz etkilendi. Suların çekildiği baraj gölü, tarım arazisi görünümüne büründü. 

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Kaynak: Haber Kaynağı
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