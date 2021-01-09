Devegeçidi Köprüsü, hizmete açıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı’nca yapımı tamamlan, Diyarbakır'ın kuzeye açılan kapısı, Ergani- Elazığ yolu üzerindeki Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yolları, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Diyarbakır'ı Elazığ’a bağlayan Diyarbakır- Ergani yolu üzerindeki Devegeçidi Vadisi’nin yüksek standartlı imkanla geçilmesi amacıyla inşa edilen Devegeçidi Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle hizmete açıldı. Törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile çok sayıda davetli yer aldı.

Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, Devegeçidi Köprüsü'nün 1142 metre uzunluğunda olduğunu, bağlantı yollarıyla birlikte projenin 3 bin metreye ulaştığını söyledi. Projeyle Diyarbakır'ın kuzeye açılan kapısı olan Ergani- Elazığ yolundan artık güvenli ve konforlu seyahat edilebileceğine aktaran Karaismailoğlu, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Diyarbakır'ı Elazığ'a bağlayan Diyarbakır-Ergani yolu üzerindeki Devegeçidi Vadisi üzerinde yaptığımız köprümüz, bölünmüş yol standardında ve 1142 metre uzunluğundadır. Bağlantı yollarıyla projemiz 3 bin metreye ulaşmaktadır. Vadideki mevcut tarihi köprüyü de koruyarak inşa ederken Devegeçidi Vadisi'ni köprülü kavşakla geçip Eğil yoluna bağlıyoruz. Bağlantı yollarının tamamlanmasıyla Eğil kavşağındaki trafik daha güvenli ve kesintisiz bir şekilde sağlanacaktır. Projeyle Diyarbakır'ın kuzeye açılan kapısı olan Ergani- Elazığ yolundan artık güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebileceğiz. Köprüyle vadideki yüksek eğimler iyileştirildi, zaman ve yakıttan tasarruf sağlarken, bakım ve onarım maliyetleriyle birlikte egzoz gazı salınımı da azalmış oldu" dedi.

'DİYARBAKIR'DA 214 KİLOMETRE YENİ YOL YAPILIYOR'

Bakan Karaismailoğlu, 18 yılda Diyarbakır'ın bölünmüş kara yolu uzunluğunu 10 kat artırarak, 44 kilometreden 448 kilometreye çıkardıklarını belirtip, kent genelinde devam eden 10 projeyle 214 kilometre yol yapılacağını söyledi. Karaismailoğlu, "Geriye baktığımızda son 18 yılda hükümetlerimizin Dicle Nehri üzerinde kurulu 'peygamber ve sahabeler şehri' Diyarbakır'ın kaderini değiştiren büyük yatırımlara imza attığımızı görüyoruz. Diyarbakır'ın bölünmüş kara yolu uzunluğunu 10 kat artırarak 44 kilometreden 448 kilometreye çıkardık. İl genelinde devam eden 10 adet kara yolu projesiyle 214 kilometrenin üzerinde yol daha yapmış olacağız. İnsan, yük ve veri ulaştırmada geldiğimiz aşama, sanayimizi, tarımımızı, turizmimizi, kültürel gelişimimizi destekleyerek, gelecek nesillere, daha parlak bir geleceğe taşıyacaktır. Şanlı bayrağımız altında yerli ve milli kaynaklardan beslenen güçlü bir ekonomi, bağımsızlığımızın ve toplumsal huzurumuzun ilelebet teminatı olacaktır. Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarının yapımında emeği geçen akıl ve alın terini esirgemeyen yüklenicisinden tedarikçisine, mühendisinden işçisine, tüm ekip eki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Projemizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.