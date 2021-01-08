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Develi Dereşimli Mahallesinde 12 dönüm tarla 

Kayseri, Develi ilçesinde 104 Ada 16 Parsel 12.501,67 M2 yüzölçümlü taşınmazın tarla hisseli İzzet KAYA adına kayıtlıdır. Tarlada şuanda ekim dikim olmayıp sadece sürülü durumdadır. Parsel değeri 4,00/m2 dir.
Develi Dereşimli Mahallesinde 12 dönüm tarla 

Kayseri ili Develi İlçesi Dereşimli mah. 104 ada 16 parsel 12.501,67 M2 yüzölçümlü taşınmazın tarla niteliğinde olup tam hisseli parsel Borçlu İzzet KAYA adına kayıtlıdır. taşınmaz konumu itibari ile dereşimli mah. sınırları içerisinde yer alıp mahalle yerleşim alanına , çevre ve tali yollara yakın bir bölgededir. toprak derinliği iyi, su tutma kapasitesi yüksek .Keşif tarihi itibari ile ürün ekili dikili olmadığı, sürülü olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın kıymet takdiri bölgede yapılan arazi alış ve satış fiyatları ile birlikte tüm faktörler göz önünde bulundurularak kıymet takdiri yapılmış olup parselin değeri 4,00 TL /m2 dir.

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