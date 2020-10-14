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Deveyi kamyonetin arkasına bağlayıp kilometrelerce koşturdu

BURSA’da kamyonetin arkasına bağladığı deveyi trafikte koşturan sürücü Ahmet J.'ye, hayvana eziyet etmekten cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri deveyi Ahmet J.’den alarak, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ekiplerine teslim edildi.
Deveyi kamyonetin arkasına bağlayıp kilometrelerce koşturdu

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı 11 Eylül Bulvarı üzerinde 16 ACM 893 plakalı kamyonetin arkasında bir devenin bağlı olduğunu gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. İhbarın ardından Yavuz Selim Polis Merkez Amirliği ve Yıldırım devriye ekipleri kamyonetin yakalamak için çalışma başlattı. Kamyonetin arkasında koşturulan deveyi fark eden diğer sürücüler de aracın önünü keserek polisin gelmesini bekledi. Vatandaşlar tarafından durdurulan kamyonetin yanına gelen polis ekipleri, sürücü Ahmet J.’yi araçtan indirip deveyi de bağlı olduğu yerden çözdü.

Ekipler yabancı uyruklu olduğu öğrenilen sürücüye deveyi neden bağladığını ve sürüklediğini sordu. Sürücü Ahmet J.'nin olay yerinde polise verdiği ilk ifadesinde "Deveyi kesmeye götürüyorum, o yüzden kamyonetin arkasına bağladım" dediği öğrenildi.

Yavuz Selim Polis Merkez Amirliği ekipleri deveyi kamyonete bağlayarak sürükleyen sürücü Ahmet J.’ye hayvana eziyet etmek suçundan adli işlem yaparken, trafiği tehlikeye sokmak suçundan ise 8 bin 500 lira para cezası kesti. Ayrıca Ahmet J.’ye ait kamyonet de çekici yardımıyla trafik otoparkına çekilerek bağlandı.

Ekipler, kamyonetin arkasına bağlanarak kilometrelerce sürüklenen deveye de el koydu. Deveyi sürükleyen Ahmet J. ifadesi alınmak üzere Yavuz Selim Polis Merkez Amirliği’ne götürülürken el konulan deve ise Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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