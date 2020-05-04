Devlet 2020 alacaklarından vaz geçmeli

Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, iş yerleri açıldıktan sonra küçük esnafın nasıl ödeyeceğini bilemediği bir ödeme tablosuyla karşılaşmaması için devletin 2020 yılı alacaklarından vazgeçmesi ve sigorta primlerini düşürmesi gerektiğini belirtti.

Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, küçük esnaf olarak bir takım beklentiler içerisinde olduklarını söyleyerek, devletin sıcak elini yanlarında görmek istediklerini belirtti. Güven, “Küçük esnafa geri ödemesiz yardım parası verilmelidir. Devlet alacaklarını ertelemek yerine 2020 yılı için alacaklarından vazgeçmeli ve sigorta primleri yüzde 37,5'tan yüzde 15'e düşürmelidir. Aksi takdirde iş yerleri açıldıktan kısa bir süre sonra esnaf çok zor durumda kalacaktır” dedi.

Geri ödemesiz yardım parası verilmeli

Güven, “Küçük esnaf olarak bizim beklentimiz kredi desteğinden ve ötelemeden ziyade dükkanlarımızın kapalı olduğu müddetçe en az bir asgari ücret tutarında geri ödemesiz yardım parası verilmesi idi. Esnafımız yanlarında çalıştırdıkları personele, iş yerlerinin kapalı olduğu dönemde ücret veremedi. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak için sigortalı işçi olma şartı gerçeği sigortasız çalışanlara yaramadı. Mal sahipleri, esnafımızı kira ödemeleri konusunda sıkıştırmaya başladı. Koronavirüsün esnafımız üzerindeki olumsuz etkilerini 3 ay olarak düşünürsek, işyeri kiralarımızın bir ayını mal sahibi, bir ayını esnaf olarak bizler, bir ayını da devlet üstlenirse, zor günleri el birliğiyle, bizlere has dayanışma değerleri ile sahip çıkar, aşarız. “

Alacaklar silinmeli

“Devletin alacaklarını ileri bir tarihe ertelemesi durumu iyi niyetli bir uygulama, ancak bu durum, esnafımızı, ertelenen ödemeleri ileri tarihte nasıl yapacağı noktasında düşündürüyor. Bu döneme mahsus alacakların silinmesi esnafımız için çok yerinde olumlu olacaktı. Hâl böyle olunca esnafımızın bir bölümü muhtaç duruma düşmenin üzüntüsü ve çaresizliği ile bankalardan ve kefalet kooperatiflerinden kredi almak için sıraya girdi” diye konuştu.

2020 yılı vergileri alınmasın

2020 yılı için küçük esnaftan vergi alınmaması gerektiğini vurgulayan Güven, “Sigorta primlerinin 2020 yılı için yüzde 37,5'tan yüzde 15'e düşürülmesi vb. kolaylıkların sağlanması esnafımızın mağduriyetini engelleyecektir. Aksi takdirde işyerleri açıldıktan kısa bir süre sonra görülecektir ki, küçük esnaf yığılan nasıl ödeyeceğini bilemediği ödeme tablosuyla baş başa kalacaktır. Durumun bu noktaya evrilmemesi için yetkili mercilerin bizim görüşlerimizi ivedilikle değerlendirmesini, esnafımıza ve yanında çalıştırdığı işçilere sahip çıkılmasını bekliyoruz. Esnafımız dayanacak gücü kalmamıştır. Devletin sıcak elini yanımızda görmek istiyoruz. Esnaf can suyu desteği ile yaşatılmalıdır" diye konuştu.

İşyerlerini açmaya hazırız

Güven ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında işyerlerinin yaklaşık 1,5 ay kapalı olduğunu, ekmek teknelerinin kapatılmasının doğal olarak esnafı da zora soktuğunu belirterek, “Tüm tedbirlere uyarak kahvehane, çay ocağı ve kafe gibi işyerlerini açmaya hazırız” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA