Devlet Bahçeli: İstikamet çizen bir Türkiye var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Türk dış politikasına atıfta bulunarak, "Ön alan, öncü olan, sesini yükselten, istikamet çizen bir Türkiye gerçeği var. Başkalarının ağzına bakmıyoruz." açıklamasında bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Etkili dış politika gayemiz ve gayretimizdir.

Türkiye savaş mağlubu bir ülke olarak görülemeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti milli mücadelenin onur taşıdır. Bunu kirletmeye hiçbir iç ve dış mihrakın gücü yetmeyecektir.

Ön alan öncü olan sesini yükselten bir Türkiye gerçeği vardır. Başkalarının ağzına bakmıyoruz. Ne kalıcı dost ne de sürekli dostluklar vardır.

Cumhur ittifakı Türkiye'nin milli varlığına sahip çıkmıştır.

Kurulacak küresel ilişkiler gerçek güç ile ilişkili olmalıdır. Türkiye başkalarının yazdığı senaryoda figüran olmayacaktır."

Bu vatanı birkaç hainin hesabına kurban etmeyeceğiz.

NATO LİDERLER ZİRVESİ

Zirve NATO'nun 2030 stratejisi hakkında ipucu verdi.

ABD ile kalın buzların çözülmesi en samimi dileğimdir. Biden'ın açıklamaları somut bir biçimde ortaya çıkmış değildir. Teröristlerle iş tutup stratejik ortaklıktan söz ediyorlar.

NATO bugüne kadar Türkiye'nin hangi güvenlik ihtiyacına cevap vermiştir. Türkiye NATO misyonlarına destek olan ilk beş ülke arasındadır.

Türkiye NATO'nun eşit bir müttefikidir.

ABD yönetimi Türkiye'ye çifte standart uyguluyor. F-35'leri gasp ederken aklınız neredeydi?

Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizden rahatsız oluyorlarmış. Varsın olsunlar, onların rahatsız olması bizim için düğün dernektir.

Türkiye'nin her konuda tavrı ve hassasiyetleri aktarılmıştır. Biz devletimizin yanında ve alınan kararların arkasındayız.

En büyük gücümüz inancımızdır.