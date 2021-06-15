  • BIST 1.451
  • Altın 513,321
  • Dolar 8,5553
  • Euro 10,3762
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 18 °C
»

Devlet Bahçeli: İstikamet çizen bir Türkiye var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Türk dış politikasına atıfta bulunarak, "Ön alan, öncü olan, sesini yükselten, istikamet çizen bir Türkiye gerçeği var. Başkalarının ağzına bakmıyoruz." açıklamasında bulundu.
Devlet Bahçeli: İstikamet çizen bir Türkiye var

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Etkili dış politika gayemiz ve gayretimizdir.

Türkiye savaş mağlubu bir ülke olarak görülemeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti milli mücadelenin onur taşıdır. Bunu kirletmeye hiçbir iç ve dış mihrakın gücü yetmeyecektir.

Ön alan öncü olan sesini yükselten bir Türkiye gerçeği vardır. Başkalarının ağzına bakmıyoruz. Ne kalıcı dost ne de sürekli dostluklar vardır.

Cumhur ittifakı Türkiye'nin milli varlığına sahip çıkmıştır.              

Kurulacak küresel ilişkiler gerçek güç ile ilişkili olmalıdır. Türkiye başkalarının yazdığı senaryoda figüran olmayacaktır."

Bu vatanı birkaç hainin hesabına kurban etmeyeceğiz.

NATO LİDERLER ZİRVESİ

Zirve NATO'nun 2030 stratejisi hakkında ipucu verdi. 

ABD ile kalın buzların çözülmesi en samimi dileğimdir. Biden'ın açıklamaları somut bir biçimde ortaya çıkmış değildir. Teröristlerle iş tutup stratejik ortaklıktan söz ediyorlar.

NATO bugüne kadar Türkiye'nin hangi güvenlik ihtiyacına cevap vermiştir. Türkiye NATO misyonlarına destek olan ilk beş ülke arasındadır. 

Türkiye NATO'nun eşit bir müttefikidir.

ABD yönetimi Türkiye'ye çifte standart uyguluyor. F-35'leri gasp ederken aklınız neredeydi? 

Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizden rahatsız oluyorlarmış. Varsın olsunlar, onların rahatsız olması bizim için düğün dernektir.

Türkiye'nin her konuda tavrı ve hassasiyetleri aktarılmıştır. Biz devletimizin yanında ve alınan kararların arkasındayız.

En büyük gücümüz inancımızdır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MSB duyurdu! İpsala'da yakalandılar15 Haziran 2021 Salı 11:02
  • Almanya'dan Türkiye'ye akın başladı15 Haziran 2021 Salı 11:01
  • Devlet Bahçeli: İstikamet çizen bir Türkiye var15 Haziran 2021 Salı 10:44
  • Zehir tacirlerine görülmemiş darbe!15 Haziran 2021 Salı 10:35
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Şuşa'da15 Haziran 2021 Salı 10:13
  • Kırmızı kategoride aranan DEAŞlı yakalandı15 Haziran 2021 Salı 10:05
  • AKM yüzünü gösterdi15 Haziran 2021 Salı 09:38
  • Didim Belediye Başkanı Atabay ve avukatına beyzbol sopalı saldırı15 Haziran 2021 Salı 09:37
  • Adana'da torbacılara şafak operasyonu15 Haziran 2021 Salı 09:36
  • Diyarbakır merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı15 Haziran 2021 Salı 09:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti