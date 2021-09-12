Devlet Bahçeli tesisleri açıldı

Etimesgut Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi ile Bağlıca Kapalı Pazar yeri hizmete girdi.

2 yıl önce hizmetlerine başlayan ancak resmi açılışı yapılamayan tesisin açılış programına Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, MHP Afyon Milletvekili Mehmet Taytak, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Demirel, Etimesgut Belediye Meclis Üyelerinin oybirliğiyle aldığı kararla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isminin verildiği merkezin 2 yıl önce hizmetlerine başladığın ancak pandemi nedeniyle resmi açılışının yapılamadığın hatırlattı.

Merkezle ilgili bilgi veren Demirel, "Arsası ve yapım maliyetiyle birlikte bu merkez yaklaşık 170 milyon değerindedir. Merkezde 12 ayrı tesis yer alıyor. Havuz, etiSEM binası, 2500 kişilik kapalı spor salonu, spor merkezi, sporcu konaklama binası, emekliler konağı, kreş, hanımlar konağı, kütüphane, cami, kafetarya, ampute takımı için idman sahaları, açık basketbol, futbol ve voleybol sahaları ve daha birçok donatı hizmet veriyor. Yine bugün açılışın yaptığımız Bağlıca Kapalı Pazar Yeri Ankara'nın en güzel pazarlarından biridir. Sizlerden yaşam kalitesini artıran tesislerimize sahip çıkmanızı ve en iyi şekilde yararlanmanızı istiyorum" dedi.

Turgay Baştuğ da konuşmasında Başkan Demirel'in Etimesgut'a önemli hizmetlerde bulunduğunu belirterek hizmetleri için teşekkür etti. Baştuğ, "Geçmişten bugüne Etimesgut Belediyesi'nin birçok tesisini gezdik, hizmete açtık. Enver Başkan açtığı hizmetlerle yalnız Etimesgut'a değil, Ankara'ya değer katıyor" dedi.

MUSTAFA YILDIZDOĞAN KONSERİ

Açılışta ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan da konser verdi. Sanatçının türkülerine Etimesgutlular Ayyıldızlı Türk Bayraklarıyla eşlik ettiler. Başkan Demirel konser sonunda Yıldızdoğan'a çiçek ve plaket verdi. Yıldızdoğan konserinin ardından Ferhat Göçer sahne aldı. Sanatçı, geniş repertuvarıyla Etimesgutlulara unutulmuz bir gece yaşattı. Göçer konserini 10. Marşı'yla tamamladı.

7'DEN 70 HERKESE HİZMET VAR

60 bin metre kare üzerinde kurulan ve içerisinde 11 ayrı tesisin yer aldığı Devlet Bahçeli Tesisleri, yalnız Ankara'nın değil; Türkiye'nin en büyük belediye hizmet yerleşkesi olarak dikkat çekiyor.

EMEKLİLER KONAĞI

Etimesgut Belediyesi, emekli konaklarının 5. halkasını bu tesiste gerçekleştirdi. Tarihi Ankara evi şeklinde yapılan konakta, emekliler bir araya geliyor, kitap okuyor, sohbet ediyor, oyun oynuyor. Emekliliğin tadını bu konakta çıkarıyor.

HANIMLAR KONAĞI

Etimesgut Belediyesi Halide Edib Adıvar Hanımlar Konağı'nın ardından bu tesis bünyesinde de hanımlar konağı inşa etti. Yine Ankara Evi şeklinde yapılan konakta, hanımların bir araya gelerek vakitlerini değerlendirebilecekleri, gün ve toplantılarını yapabilecekleri alanlar bulunuyor.

SPOR MERKEZİ

Ankara'nın en nezih spor merkezlerinden biri tesis bünyesinde hizmet veriyor. Merkezde belediyenin 5.yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ile tam donanımlı spor salonu yer alıyor. Spor Merkezi'nde üyeler için duş, giyinme ve bekleme salonları da bulunuyor. Özellikle spor salonu; büyüklüğü ve içerisindeki spor aletleri çeşitliği açısından Ankara'nın en büyükleri arasında gösteriliyor.

KAPALI SPOR SALONU

Tesiste, 2500 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu yer alıyor. Salonun hizmete girmesiyle Etimesgut, basketbol, voleybol, hentbol maçlarına; kapalı salon konserlerine ev sahipliği yapıyor. Etimesgut Belediyesi Gelişim Spor Kulübü takımları maçlarını bu salonda yapıyor.

SPORCU KONAKLAMA MERKEZİ

Tesisteki 32 kişilik konaklama merkezi, Etimesgut Belediyespor sporcularının modern ve nezih bir ortamda konaklamasını sağlıyor. Bina içerisinde konaklayan sporcular için havuz, yemekhane, dinlenme alanları gibi her türlü sosyal donatı hizmet veriyor.

etiSEM BİNASI

Tesis aynı zamanda bir eğitim yuvası olarak dikkat çekiyor. Etimesgut Belediyesi, 13. ETİSEM birimini, tesis bünyesinde açtı. etiSEM biriminde meslek ve beceri edindirme programları uygulanıyor. etiSEM biriminde, Kişisel Gelişim ve Eğitim Dersliği, Müzik ve Gösteri Sanatları Atölyesi, Mefruşat ve El sanatları Atölyesi, Sanat ve Tasarım Atölyesi, Geleneksel Türk İslam Sanatları Atölyesi, Geleneksel El Sanatları Atölyesi ile Bilişim ve Teknoloji Laboratuvarı yer alıyor.

KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ

Etimesgut Belediyesi kreş ve gündüz bakımevlerinden 5. sini Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi'nde açtı. Kreş ve gündüz bakımevinde, modern sınıflarda okul öncesi eğitim, uzman eğitmenler tarafından veriliyor.

AMPUTE TAKIMI İÇİN SAHALAR

Tesiste, Etimesgut Belediyesi Ampute Takım için özel olarak yapılmış antrenman ve maç sahaları da yer alıyor. Ampute Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Etimesgut ekibi başarıdan başarıya koşuyor.

AÇIK SPOR ALANLARI

Tesis bünyesindeki açık spor alanları ve çevre düzenlemeleri de dikkat çekiyor. Basketbol sahaları, antrenman sahalarının hizmet verdiği tesis, her yönüyle yaşamın her alanına dokunuyor.

