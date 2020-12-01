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Devlet Bahçeli yerden yere vurdu

Bahçeli, "CHP milletvekilinin Türk ordusuna satılmış demesi şerefsizliktir, kepazeliktir.Artık böyle bir noktaya gelinmiştir ki çatı ve çıkar örgütü haline gelen CHP bir milli güvenlik meselesine dönüşmüştür." dedi.
Devlet Bahçeli yerden yere vurdu

Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. CHP'li vekil Ali Mahir Başarır'ın tepki çeken 'Ordu Katar'a satıldı' sözlerine ilişkin Bahçeli, 'Bunlar yerli milli olamazlar. Bu milletin evladı asla olamazlar. CHP, Türkiye’ye cephe almış bir siyaset tablosudur. CHP milletvekilinin Türk ordusuna ‘satılmış’ demesi şerefsizliktir, kepazeliktir. Askere düşmanlık, düşmana askerliktir' dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

Kadın hakkı bir insan hakkıdır, bir iman hakikatidir. Kadınları hedef alan kaba, kırıcı ve kötü muamele insan haklarına aykırıdır. Kadınların yok sayıldığı, görmezden gelindiği, şiddete maruz bırakılan toplumların medeniyetinden bahsetmek mümkün değildir.Son yıllarda artan kadın cinayetleri, istismar haberleri toplum bekasına karşı işlenmiş en büyük suç olarak değerlendirilmelidir.

Bizim atmamız gereken tarihi adımın ilk halkasında kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi yer almalıdır. Savunmasız bir insana canavarca bir hisle saldırmak vandallıktır. Hiçbir kadın şiddete müstehak değildir.

Türk kadınına 1932'de muhtarlık seçimine girme, 1934'te de milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. 8 Şubat 1935'te yapılan milletvekilliği genel seçiminde 17 kadın milletvekili TBMM'ye girmiştir.

SÖZ VERİYORUZ...

Kadınlarımız her yerdedir, olmaya da devam edeceklerdir. Şiddetin kökü mutlaka kazınmalıdır. El birliği yaparak suça teşvik eden tüm kaynakları kurutmak şarttır. Kimin mağduriyeti varsa, kimin engeli varsa yanında olmalıyız, elinden tutmalıyız. Bir farkındalık günü olan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle her engelli kardeşimin görmek isteği haklar konusunda üzerimize düşeni yapacağımızın sözünü veriyoruz. Allah'ın izniyle engelleri birer birer aşacağız

YERDEN YERE VURDU: 'ŞEREFSİZLİK, KEPAZELİK...'

CHP'nin yönetim kadrosu budur. CHP, Türkiye'ye cephe almış bir siyaset ayıbıdır. Bizim CHP'yle sorunumuz, Türkiye'yle sorunu olduğu içindir. Geçen hafta CHP'ye oy vermeyen öğretmenleri aşağılayan Kılıçdaroğlu'nun neresi demokrattır? CHP'nin kumaşını kesen kesmiş, tarlasını süren çoktan sürmüştür. CHP'ye oy veren kardeşlerimiz hayal kırıklığı içindedir. ABD'ye 'demokrasimize müdahale edin' çığırtkanlığı yapan CHP'nin neresi doğrudur?Yine bir CHP milletvekilinin Türk ordusuna satışmış demesi şerefsizliktir, kepazeliktir.Askere düşmanlık, düşmana askerliktir

CHP MİLLİ GÜVENLİK MESELESİNE DÖNÜŞTÜ

Sınırımızda nöbetçi, gökyüzünde kartal, dilimizde peygamber ocağı, kahraman Türk askeri mi satılmıştır? Ordumuza satılmış demek bedelsiz satılmışlığın uşaklığının aleni beyanıdır. Askere düşmanlık, düşmana askerliktir. CHP'nin kaşımadığı, kanatmadığı, karıştırmadığı geriye ne kalmıştır?Artık böyle bir noktaya gelinmiştir ki ismini saydıklarımın çatı ve çıkar örgütü haline gelen CHP bir milli güvenlik meselesine dönüşmüştür.

MUHSİN FAHRİZADE SUİKASTİ

İranlı Muhsin Fahrizade'nin silahlı saldırıda öldürülmesi, Kasım Süleymani suikastından sonra gerçekleşmiş en vahim cinayettir. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun seviyesiz İstanbul ziyaretinden sonra Kudüs'e gitmesi, bölgeyi provoke eder gibi tutum takınması, ardından Fahrizade cinayetinin gerçekleşmesi kuşkuludur.

FRANSA'YA TEPKİ

Fransa'nın geçmişinde kan vardır. Macron iş siyasette sıkıştıkça, Türk ve İslam düşmanlığının dozajını sürekli artırmaktadır. Türkiye hakkının, haklının yanındadır. Fransa'nın yanında olduğu da terör örgütleri, denizlerde yan kesicilik yapan korsanlardır.

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