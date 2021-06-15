Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Etkili dış politika gayemiz ve gayretimizdir.

Türkiye savaş mağlubu bir ülke olarak görülemeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti milli mücadelenin onur taşıdır. Bunu kirletmeye hiçbir iç ve dış mihrakın gücü yetmeyecektir.

Ön alan öncü olan sesini yükselten bir Türkiye gerçeği vardır. Başkalarının ağzına bakmıyoruz. Ne kalıcı dost ne de sürekli dostluklar vardır.

Cumhur ittifakı Türkiye'nin milli varlığına sahip çıkmıştır.

Kurulacak küresel ilişkiler gerçek güç ile ilişkili olmalıdır. Türkiye başkalarının yazdığı senaryoda figüran olmayacaktır."

Bu vatanı birkaç hainin hesabına kurban etmeyeceğiz.

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