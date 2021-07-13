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Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Öcalan nasıl derdest edilip getirildiyse, Fethullah Gülen'de aynı şekilde getirilmelidir. ABD müttefiklik hukukuna saygı gereği bunu yapmak zorundadır" dedi.
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Demokrasiye silah çekenler bizden uzaktadır. Biz yalanın değil, hakikatin izindeyiz. Siyaseti hizmet yarışı yerine zillet yarışına döndürenler, bizi anlayamaz.

Cumhur ittifakı camdan yapılmış bir vitrin süsü değildir ki çatlasın yıkılsın. Cumhur ittifakı daha güçlü şekilde ayaktadır. Cumhur ittifakı sipariş üzerine kurulmamıştır. İttifakımızda çatlak aramaya kalkan nal toplamaya devam edecektir.

"GÜLEN DERHAL İADE EDİLMELİDİR!"

5 yıldır uykuları kaçmıştır. 15 Temmuz inancın işgale karşı kahramanca direnişidir. Türkiye için bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz'un sis bulutları henüz dağılmamıştır. Öcalan nasıl derdest edilip getirildiyse, Fethullah Gülen'de aynı şekilde getirilmelidir. ABD müttefiklik hukukuna saygı gereği bunu yapmak zorundadır. 

İçerdekiler gariban değil haindir, katildir.

CHP'ye göre 15 Temmuz tiyatrodur, masaldır.

KILIÇDAROĞLU'NUN MHP HAKKINDAKİ İDDİALARI 

MHP mensupları Türkiye'nin zencileri değildir. Bizi devlete sızan örgütlerle bir tutmak en adi cinayet. Bizim kadrolaştığımızı iddia edenlere hodri meydan.

Kılıçdaroğlu, yalan ve iftira kampanyasına her gün bir yenisini eklemektedir. Biz onu dinlerken utanıyoruz ama o konuşurken utanmıyor. Bizi devlete sızan örgütlerle bir tutmak en adi cinayet. Bildiğin bir şey var ve açıklamıyorsan namertsin.

ZÜLFÜ LİVANELİ'NİN 'FETÖ' AÇIKLAMASI 

Danışıklı dövüş, bir siyaset planlaması sahnededir. Livaneli'nin bühtanlarını reddediyoruz. Önemli olan kimin ne söylediği değil kimin söylettiğidir.

ERKEN SEÇİM SÖYLEMLERİ

Erken seçim Türkiye düşmanlarının dayatmasıdır. Millet İttifakı'na tavsiyem adaylarını öğrenmek istiyorlarsa ajanslarına ulaşsınlar. Onlardan cevap gelmezse Biden'a sorsunlar...

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