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Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar: PKK'nın çözüldüğünü görüyoruz

MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar: PKK'nın çözüldüğünü görüyoruz


Bahçeli: 23 Haziran seçimlerinde hakikatın yanında yer aldık. Cumhurun yanında olduk. Üzerimize ne düşüyorsa yaptık. Çok şükür müsterihiz. Hiç kimse samanlıkta iğne aramasın. Orasını burasını oynatmasın. Herkes dilinin ayarına dikkat etsin. Tekkede derviş olanlar dışarıda keşiş olanlarla işimiz olmaz. MHP İstanbul'da bin yıllık kardeşliğin yanında yer almıştır. MHP Cumhur ittifakının yanında çalışmış. İstanbul'a bir mitil attık alayı kayış kopardı. Malum çevreler militanlaştılar. Sevgisizliğin mimar başı hale geldi. Zavallılar ne bilsin. Onların çoktan tutuşmuş fitili.

MHP dediğini yaptı, sözünü tuttu. İstanbul'a gelmediğimizi diyenler, iyi görünümlü kötülerdir. Bunlar baktıklarını göremezler. Bunları anlatmak için 3 maymun metaforu bile yetmeyecektir. Fitilini Kandil ve Pensilvanya'nın ateşleyenlerin MHP'yi anlamaları beklenemez. Bunlar akıllarınca bizi köşeye sıkıştıracaklar, İP'in başındaki zat diyor ki " Mitili İstanbul'a atanlar İmralı'ya attı" dedi. İP'in başındaki şahıs buna şahit olmuştur demek ki. İmralı'da nöbetteydi demek ki. Bizi hedef alarak İmralı canisinin mektubuna sahip çıktığımızı söylemek ihanettir. Ha HDP ha Kandil. Bunların bir farkı yoktur. Edirne'de cezaevinde yatan terörist Demirtaş, İmralı'daki caninin söylemlerine baktığımızda PKK'nın çözüldüğünü görüyoruz. 

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