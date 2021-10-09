Devlet Bahçeli'den Yunanistan'a sert tepki!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu. Yunanistan'a tepki gösteren Bahçeli, "Milli mücadelede denize süpürdüklerimiz bir kez daha kıyıya çıkmanın arayışındadır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen 'Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda katıldı. Yunanistan'a tepki gösteren Bahçeli, "Milli mücadelede denize süpürdüklerimiz bir kez daha kıyıya çıkmanın arayışındadır." dedi.

Devlet Bahçeli'den öne çıkan açıklamalar şöyle:

"Yürekleri vatan, bakışları bayrak, duruşları mızrak olan Türk gençliği nerede diye soranlara işte burada diyorum. Dimdik ayakta olduklarını haykırarak bildiriyorum. Ülküsünde eriyen kavruk yüzlü yiğitler burada. Geleceğin teminatı Türk gençliği bu salonda.

Türk gençliğine de ancak bu yakışacaktır. Merhum Ömer Seyfettin gençliğe şöyle seslenmişti: Sizi bekleyen vazifeler pek ağırdır. Uyanınız, düşmanlarını tanımak lazımdır. Şuurlu insan, kendini sürekli aşma kararlılığı, hayatın gerçekleriyle sürekli güncelleme kabiliyeti gösteren insandır. Şuur, ufuk ve milli gurur sahibi Türk gençliği istikbalin meşalesidir.

NASIL BİR GENÇLİK?

Nasıl bir gençlik? Tarihine, kültürüne, öz değerlerine, inançlarına ve ruh yapısında sımsıkı bağlı ve sorumluluk sahibi bir gençlik. Nasıl bir gençlik? Peşin hükümlerin tuzağından kurtulmuş bir gençlik.

Dava insanı olmak kalabalıklar arasında kaybolmak değil gerekirse yalnızlığı göze alabilmektir

YUNANİSTAN'A SERT MESAJ

Milli mücadelede denize süpürdüklerimiz bir kez daha kıyıya çıkmanın arayışındadır.

BOĞAZİÇİ TEPKİSİ

Boğaziçi Üniversitesi rektörünün aracının üstünde tepinen mahlukatın Türk gençliğine mensup olması imkansızdır. Üniversite kapılarında öğretim üyelerine meydan okuyan, taş atan, hakaret eden bir güruhun Türk gençliğini değil, hain planları temsil ettiği çok açıktır.

Yurt diyerek banklarda yatmak da neyin nesidir? Bu reziller terör örgütü bağlantılıdır. Bunlar genç veya öğrenci değil, ajan provokatörlerdir. Kopuklar, kaçaklar, çapulcular öğrenci falan değil düpedüz şehir eşkıyasıdır.

ABD'YE ÜLKÜ OCAKLARI TEPKİSİ

ABD terörist görmek istiyorsa yanaşmalarına baksın. Ülkü ocaklarından terörist değil, terörizmin can düşmanı çıkar."