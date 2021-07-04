  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,2650
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 22 °C
»

Devlet Bahçeli'nin yeğeni toprağa verildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, hayatını kaybeden yeğeni Mustafa Bahçeli (51), memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.
Devlet Bahçeli'nin yeğeni toprağa verildi

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, merhum ağabeyi Turan Bahçeli'nin oğlu Mustafa Bahçeli, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bekar olduğu belirtilen Bahçeli'nin cenazesi, ailesi tarafından hastane morgundan alınıp Esenler Mahallesi'ndeki evine getirildi, helallik alınmasının ardından da Asri Mezarlık Camisi'ne götürüldü.

Burada düzenlenen cenaze törenine Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, MHP MYK Üyesi Ali Fuat Kardaş, MHP İl Başkanı Yusuf Çomu, Bahçeli'nin yakınları ve partililer katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Mustafa Bahçeli'nin cenazesi, Bahçeli aile kabristanlığına defnedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletten umudunu kesenler şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumda09 Haziran 2021 Çarşamba 12:54
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kanada'daki saldırı üretilmiş korkunun şiddete dönüşeceğinin en son örneği08 Haziran 2021 Salı 10:57
  • 18 yaşında mahalle muhtarı seçildi07 Haziran 2021 Pazartesi 20:41
  • 'TBMM'de müsilaj araştırma komisyonu kuracağız'07 Haziran 2021 Pazartesi 13:29
  • Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz02 Haziran 2021 Çarşamba 23:32
  • HÜDA PAR 4. Olağan Büyük Kongresi başladı02 Haziran 2021 Çarşamba 15:15
  • TBMM Başkanı Şentop: Darbelerin ülkeye verdiği zarar savaştan daha fazla27 Mayıs 2021 Perşembe 13:34
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasada uzlaşma olmazsa milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız27 Mayıs 2021 Perşembe 12:55
  • AK Parti'li Çelik: Darbe, kendi milletine silah doğrultma ihanetidir27 Mayıs 2021 Perşembe 11:03
  • Bakan Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür25 Mayıs 2021 Salı 15:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti