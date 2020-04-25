  • BIST 98.759
  • Altın 387,552
  • Dolar 6,9921
  • Euro 7,5498
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 14 °C
»

Devlet bankalarının desteğiyle yüzleri güldü

Kamu bankalarınca, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında devreye alınan kredi destek paketleri, esnafın yanı sıra maddi sıkıntı yaşayan vatandaşları da rahatlattı.
Devlet bankalarının desteğiyle yüzleri güldü

Hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere, VakıfBank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından sunulan 10 bin lira limitli, 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz dönemli "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi"den pek çok kişi yararlandı.

Menemen'de yaşayan ve özel bir şirkette çalışan Yetkin Özge de bu imkandan yararlanan vatandaşlardan biri. Özge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan süreçte maddi sıkıntı çekmeye başladığını ve bunu aşmak için kredi başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Başvuruyu internet üzerinden yaptığını belirten Özge, "Başvurunun ardından onaylandığını bildirip ne kadarlık bir rakam istediğimi sordular. Onu da belirttik. Bundan 3-5 gün sonra, pazar akşamı bir mesaj geldi. Hesabıma para yatmış... Pazartesiye mutlu uyan." ifadelerini kullandı.

Özge, kendisinden kefil de istenmediğini dile getirerek, "Maddi olarak rahatladım. Borçları ödedim. Devlet bankalarımızın birbirine kenetlenip destek olmaya çalışması çok güzel. İnsan böyle güzel şeyleri gördükçe yaşadığı ülkeden ve vatandaşlarından gurur duyuyor." diye konuştu.

"Bize can suyu oldu"
Torbalı ilçesinde yaşayan ev hanımı Şakire Sarpkaya da destek paketine başvururken hiçbir zorluk ve sorun yaşamadıklarının söyledi.

Kredinin çok kısa sürede çıktığını ifade eden Sarpkaya, "Başvurduktan 2 gün sonra paramız elimize geçti. Hiçbir şekilde kefil ve senet istemediler. Destekle ihtiyaçlarımızı gördük. Bu sıkıntılı süreçte bize can suyu oldu. Çok teşekkür ederiz." dedi.

Sarpkaya, krediyle evinin ihtiyaçlarını karşıladığını belirterek, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Darphane'den 100. yıla özel para24 Nisan 2020 Cuma 14:17
  • Bakanlık duyurdu: 176 milyon ayrıldı!24 Nisan 2020 Cuma 12:54
  • Kentsel dönüşümde önemli değişiklik: Kira yardımı 48 aya çıktı24 Nisan 2020 Cuma 09:40
  • Selçuk Bayraktar paylaştı geceye damga vurdu: İşte İlk sahur hatırası24 Nisan 2020 Cuma 09:36
  • AB liderleri 540 milyar euroluk kurtarma paketinde anlaştı23 Nisan 2020 Perşembe 22:55
  • Manisa'nın Kula ilçesindeki volkanik arazi çileğine yoğun talep23 Nisan 2020 Perşembe 14:42
  • AB liderleri, ekonomik kurtarma programı için toplanacak23 Nisan 2020 Perşembe 07:55
  • "Petrol fiyatlarındaki dinamikler gerçekten olumsuz"22 Nisan 2020 Çarşamba 23:36
  • Benzin ve motorine indirim22 Nisan 2020 Çarşamba 16:38
  • Merkez Bankası faiz indirdi22 Nisan 2020 Çarşamba 14:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti