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Devlet başkanı Türk şirketinin yaptığı köprü inşaatını gezdi, selfie çekti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin güneydoğusundaki Zaporojye kentinde Türk şirketi Onur Taahhüt’ün sürdürdüğü köprü inşaatında incelemelerde bulundu.
Devlet başkanı Türk şirketinin yaptığı köprü inşaatını gezdi, selfie çekti

Dinyeper Nehri üzerinden geçen kara yolu köprüsünün inşaatını gezen Zelenskiy, yeni inşa edilen kirişlerin üzerinde selfie çekerek, fotoğrafı sosyal medya sayfasında paylaştı. Ukraynalı lider, Onur Taahhüt Zaporojye ve Mariupol Bölge Müdürü Mehmet Emrah Bağyapan ile Ukrayna Kara Yolları Kurumu (Ukravtodor) yetkililerinden köprü inşaatı hakkında bilgi aldı.

"BU KÖPRÜ, BİZİM AMİRAL GEMİMİZ"

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, Zaporojye köprüsü projesinin hem halk hem de devlet için sembol niteliğinde olduğunu vurgulayan Zelenskiy, köprü için "amiral gemimiz" ifadesini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı, projenin önümüzdeki 1,5 yıl içinde tamamlanması gerektiğinin altını çizdi.

Köprünün inşasına 2004 yılında başlanmış, ancak iktidar değişiklikleri ve ülkedeki çalkantılar nedeniyle proje tamamlanamamıştı. Ukrayna tarihinin en önemli projelerinden biri olarak gösterilen Zaporojye köprüsü için Ukrayna Kara Yolları Kurumu ile Onur Taahhüt arasında 21 Şubat 2020 tarihinde sözleşme imzalandı.

Dinyeper Nehri üzerinden geçecek ve şehrin farklı yakalarını birbirine bağlayacak köprünün uzunluğunun 9,1 kilometre olacağı açıklandı. Onur Taahhüt, Borispol-Dnipro-Zaporojye-Mariupol N-08 Otoyolu kapsamında inşa edilen projeyi 11 milyar 918 milyon grivna (yaklaşık 433,7 milyon dolar) teklif vererek kazanmıştı.

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