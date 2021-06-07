Devlet Denetleme Kurulu ilaç ve tıbbi cihaz sektörüne ilişkin rapor hazırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan raporda, ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe yerli imalatın artırılmasının ve dışa bağımlılığın azaltılmasının önemi ortaya koyuldu.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'deki sağlık endüstrisinin değerlendirilmesine yönelik rapor hazırladı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, DDK'nın raporunda, sağlık endüstrisi, ilaç ve tıbbi cihaz sektörleri tüm yönleriyle incelendi.

Raporda, sektörün dünya ve Türkiye göstergeleri göz önüne alındığında, yerli imalatın artırılması ve yerlileşerek dışa bağımlılığın azaltılmasının önemi vurgulandı.

Salgınlar, krizler ve savaş durumlarının da göz önünde tutulması gerektiği kaydedilen raporda, özellikle Kovid-19 salgınıyla birlikte konunun, ulusal güvenlik açısından da ele alınmasının önemli olduğuna dikkat çekildi.

Yerli ilaç ve tıbbi cihaz sektörünün daha rekabetçi, yenilikçi, sağlıklı ve güçlü bir yapıya kavuşturulmasına katkı sağlanmasının hedeflendiği çalışmada, Ar-Ge'den klinik araştırmalara, ruhsatlandırma ve pazarlama izinlerinden geri ödemeye kadar tüm aşamalar değerlendirildi.

Türkiye'de ilaç ve tıbbi cihaz sektörünün durumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan raporda, Türkiye'nin ilaç ve tıbbi cihaz sektöründeki durumunu da gösteren veriler de yer aldı.

Buna göre, Türkiye gelişmekte olan ilaç pazarları arasında gösteriliyor ve 7,8 milyar dolar ilaç pazarı büyüklüğüyle dünyada 17. sırada yer alıyor. Türkiye'de tıbbi cihaz pazarının büyüklüğü ise 2 milyar dolar seviyesinde.

Türkiye, 2019'da sağlığa yaklaşık 201 milyar lira harcadı. Son yıllara bakıldığında sağlık harcamalarının yaklaşık yüzde 40-45'lik bölümünü ilaç ve tıbbi cihaz harcamaları oluşturdu.

Salgın döneminde dünyada 460 milyon dolar seviyelerine ulaşan Kovid-19 aşısı pazarının büyüklüğünün 2024'te 25 milyar dolar, 2030'da ise 61,56 milyar dolar seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'de 2019'da yerli ilaç oranı, kutu bazında yüzde 87,6, değer bazında ise yüzde 51,7 seviyelerine ulaştı.

Türkiye'nin ilaç ihracatı 2019'da 1,44 milyar dolar, ithalatı ise 5,26 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 27 oldu.

Ülkede tıbbi cihaz ihracatının ithalatı karşılama oranı son beş yılda yüzde 8,6 artarak yüzde 29,8 seviyesine ulaştı. 2019'da tıbbi cihaz ithalatı 1,9 milyar dolarken ihracat ise yaklaşık 640 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dünyada 2019'da ilaç Ar-Ge harcaması 186 milyar dolar seviyesine çıktı. Aynı yıl Türkiye'de ilaç Ar-Ge harcaması 424 milyon lira olarak kayıtlara geçti.