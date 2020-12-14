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Devlet desteği Batman'ın Kozluk ilçesinde 500 kişiyi işe kavuşturdu

Batman'ın Kozluk ilçesinde devlet desteğiyle kurulan 4 tekstil atölyesinde 500 kişiye iş imkanı sağlandı.
Devlet desteği Batman'ın Kozluk ilçesinde 500 kişiyi işe kavuşturdu

İŞKUR, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) sağladığı imkanlarla Batman'da her geçen gün tekstil sektörü büyümeye devam ederken, bu büyüme ilçelere de yansıdı. Kozluk ilçesinde birkaç yılda 4 tekstil atölyesi kuruldu.

Daha önce çalışmak için batı illerine gitmek zorunda kalanlar, kurulan tekstil atölyeleri sayesinde işe kavuştu. Atölyelerde istihdam sayısı 500'e ulaştı.

İlçede tekstil atölyesi kuran Olcay Koç, teşvik uygulaması kapsamında devletin makine, sigorta prim, enerji ve vergi indirimi gibi desteklerinden istifade etti.

Koç, AA muhabirine, daha önce İstanbul'da tekstil işi yaptığını, bir arkadaşının yönlendirmesiyle Kozluk'ta atölyeyi oluşturduğunu, her katı bin metrekare olan 5 katlı binada 150 personel ile üretim faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Büyük firmalarla çalıştıklarını ve günlük 6 bin parça ürün diktiklerini ifade eden Koç, şöyle devam etti:

"İŞKUR İl Müdürlüğümüze teşekkür etmek istiyorum. Devletimizin her kurumu burada bize her konuda yardımcı oluyor. Biz de bunun karşılığında eleman sayımızı yükselterek onların desteğine karşılık veriyoruz. Hedefimiz atölyeyi büyütmek ve 300'den fazla personel çalıştırmak. Üretim kapasitemizi artırmak istiyoruz."

"Memleketimizde çalışmanın mutluluğunu yaşıyoruz"
Tekstil işçilerinden Metin Arıtürk de ilçede daha önce iş imkanlarının olmaması nedeniyle çalışmak için başka illere gittiğini dile getirdi.

Kozluk'ta tekstil sektörünün gelişmesiyle memleketinde çalışmaya başladığını anlatan Arıtürk, "Daha önce gurbette çalışıyorduk. Olanaklarımız kötüydü. Şimdi memleketimizde çalışmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Tuba Bulat ise daha önce iş imkanlarının kısıtlı olmasından dolayı sıkıntılar yaşadıklarını ancak son yıllarda tekstil atölyelerinin açılmasıyla çalışma olanağı bulduklarını aktardı.

Ailesinin yanında çalışmaktan ve memleketinde kalmaktan memnun olduğunu ifade eden Bulat, "Memleketimizde açılan atölyeler sayesinde şu an memleketimde ailemle birlikte yaşıyorum. Devlete ve bu imkanı sağlayan iş adamlarına teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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