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Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli yüzde 50,7 arttı

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 50,7 artarak 83,1 milyar liraya yükseldi. Toplam poliçe sayısı da yıllık yüzde 7,1 artışla 2,2 milyon oldu.
Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli yüzde 50,7 arttı

Buna göre, devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 50,7'lik artışla 83 milyar 146 milyon 49 bin 745 lira olarak hesaplandı.

Branş özelinde en yüksek yıllık artış yüzde 159,6 ile kümes hayvanları hayat sigortasında görüldü.

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam poliçe sayısı da yıllık yüzde 7,1 artışla 2 milyon 235 bin 626'ya çıktı.

Devlet desteği prim tutarı arttı
Bu dönemde, toplam devlet destek prim tutarı yüzde 30,1 artışla 1 milyar 659 milyon 280 bin 218 lira, toplam prim tutarı da yüzde 30,7 artışla 3 milyar 198 milyon 743 bin 163 lira olarak gerçekleşti.

Sigorta ettirilen alan (sera dahil) geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,8 artış göstererek 26 milyon 878 bin 406 dekara ulaştı. Sigorta ettirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı ise sırasıyla yüzde 77,8 ve yüzde 112 arttı.

Toplam ödenen hasar bedeli branşlara göre incelendiğinde, ilk sırayı 883 milyon 971 bin 395 lirayla bitkisel ürünler aldı. Bunu, 300 milyon 251 bin 876 lirayla büyükbaş hayvan hayat sigortası izledi. Toplam ödenen hasar bedeli nedenlerine göre incelendiğinde ise ilk sırayı 479 milyon 314 bin 129 lira bedelle dolu aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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