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Devlet erkanı Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 10 Kasım münasebetiyle Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.
Devlet erkanı Anıtkabir'de

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'üncü yılında, Anıtkabir'de resmi törenle anıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirildi.

Erdoğan ve beraberindeki heyet Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener de katıldı.

Saatin 9'u 5 geçmesiyle de Türkiye'de hayat durdu. Sokakta, evinde, iş yerinde olan herkes, Ata'ya saygısını gösterdi.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: EMANET ETTİĞİN CUMHURİYETİ KALKINDIRMAYA DEVAM EDİYORUZ

Mozoleye çelenk bıraktıktan sonra Misak-ı Milli kulesine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve şu açıklamaları yaptı:

"Bizlere emanet ettiğiniz cumhuriyetimizi büyütmeye, kalkındırmaya devam ediyoruz. Eğitim, sağlık, sanayi başta olmak üzere elde ettiğimiz başarılarla 2023 hedeflerimize kararlılıkla devam ediyoruz. Ruhun şad olsun."

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