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Devlet hastanesinde patlama: yaralılar var

Mersin'in Tarsus ilçesinde Devlet Hastanesi'nin ısıtma ve soğutma ünitesinin bakım ve onarımı sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 2’si ağır, 5 işçi yaralandı.
Devlet hastanesinde patlama: yaralılar var

Tarsus Devlet Hastanesi'nin ana bina kazan dairesinde işçiler, ısıtma ve soğutma ünitesinde bakım ve onarım çalışması yaparken, bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 5 işçi aynı hastanenin acil servisinde tedaviye alındı. İşçilerden 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. 

Polis ekipleri, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

KAYMAKAM: KLİMA TAMİRİ SIRASINDA PATLAMA OLDU

Mersin'in Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, ilçede 5 kişinin yaralandığı devlet hastanesindeki patlamanın, klima tamiri yapılırken, meydana geldiğini söyledi. Tarsus Devlet Hastanesi'ne gelip, incelemelerde bulunan Kaymakam Otcu, "Patlamanın kazan dairesiyle alakası yok. Orayı atölye olarak kullanan hastanemizin 5 teknisyeni, klima tamiri yaparken, patlama meydana geliyor. 5 personelimiz yaralandı. 1'inin sağlık durumu ağır, 2'si de ayakta tedavi görüyor. Hastanenin genel durumu, işleyişinde sıkıntı yok. Tarsus'a ve sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun" dedi.

Öte yandan patlamada yaralanan teknisyenler Hüseyin Aydın, Mehmet Sümer, Hakkı Gökbük, Bülent Çamlı ve Ömer Yıldırım'ın hastanede tedavisine başlandı. 

Tarsus Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Sadık Emre Direk, ağır yaralı Hakkı Gökbük'ün ameliyata alındığını söyledi.

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