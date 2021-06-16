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Devlet korumasında yetişen 890 genç kamuda istihdam edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, devlet korumasında yetişen 890 gencin kamuda istihdam edileceğini bildirdi.
Devlet korumasında yetişen 890 genç kamuda istihdam edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin 31 Mayıs'ta başladığını belirterek, tercihlerin bugün 17.00'ye kadar devam edeceğini belirtti.

Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun bakanlığın internet sitesinde (https://www.aile.gov.tr) yayımlandığını aktaran Yanık, tercihlerin "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden yapılabildiğini kaydetti.

Bakan Yanık, bugüne kadar Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yetişen 55 bin 205 gencin atamasının yapıldığını vurgulayarak, Bakanlık olarak gençlerin korunması ve hayata en iyi şekilde hazırlanması için tüm imkanları seferber ettiklerinin altını çizdi.

Gençleri kurum bakımı sona erdikten sonra da desteklemeye devam ettiklerine dikkati çeken Yanık, "Türkiye'nin geleceği gençlerimize emanet. Tüm Türkiye'ye hizmetlerimizin hakkıyla ulaştırılması için gençlerimiz, görev ve sorumluluğa hazır." ifadesini kullandı.

Bakan Yanık, yarın devlet korumasında yetişmiş 890 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına atama töreninin gerçekleştirileceğini duyurdu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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