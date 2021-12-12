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Devlet korumasında yetişen 985 genç kamuda istihdam edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında yetişen 985 genç, kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara atanacak.
Devlet korumasında yetişen 985 genç kamuda istihdam edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınndan, devlet korumasında yetişen gençlerin kamuda istihdamına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunan 985 genç, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek. Gençlerin ataması, bu ay içinde eğitim durumlarına uygun kadrolara yapılacak.

Hak sahibi gençler, tercih işlemlerini yarından itibaren 22 Aralık'a kadar e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Tercih kılavuzuna, Bakanlığın internet sayfasından ve "turkiye.gov.tr" internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.

2828 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca, devlet korumasında yetişmiş gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam hakkı bulunuyor. Bu kapsamda yılda üç kez atama yapılıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gençlere desteğini istihdam sonrasında da sürdürüyor. İşe yerleştirilen gençlere, Bakım Sonrası Rehberlik İzleme ve Değerlendirme Birimlerindeki personel tarafından yaşadıkları sorunların çözümü için destek sağlanarak, ihtiyaç duydukları konularda rehberlik çalışmaları yürütülüyor.

Bugüne kadar, devlet korumasında yetişmiş toplam 56 bin 726 kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı sağlandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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