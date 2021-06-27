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Devlet korumasında yetişen gençlere meslek hayatlarında 'tam destek'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, devlet korumasındaki gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirilmesine ilişkin uygulamanın başladığı 1988'den bugüne kadar, 55 bin 862 genç, kamu kurum ve kuruluşuna yerleştirildi.
Devlet korumasında yetişen gençlere meslek hayatlarında 'tam destek'

Devlet korumasındaki gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirilmesine ilişkin uygulamanın hayata geçirildiği 1988 yılından 2021'e kadar, 55 bin 862 genç kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, eğitim hayatlarında desteklenen devlet korumasındaki çocuklar, bakım sonrasında gelecek kaygısı yaşamamaları için de kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendiriliyor.

Devlet korumasındaki gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirilmesine ilişkin uygulamanın hayata geçirilmesiyle, bu gençlere mühendis, öğretmen, hemşire, avukat gibi mezun oldukları alanlara göre atanma imkanı getirildi. Düzenlemeyle istihdam hakkı olan çocukların bu haklarını kısa sürede kaybetmemeleri için hak sahipliğini kazanmada başvuru süresi 2 yıldan 5 yıla çıkarıldı.

Bu kapsamda, kanunun çıktığı ve uygulamanın hayata geçirildiği 1988 ile 2021 yılları arasında, 55 bin 862 genç, kamu kurum ve kuruluşlarında göreve başlatıldı.

Uygulamanın başladığı 1988'den 2002 yılı sonuna kadar, 21 bin 302 hak sahibi kamuda işe yerleştirildi, 2003-2021 yılları arasında ise 34 bin 560 gencin istihdamı sağlandı.

Gençlerin özel sektörde de istihdamını artırmak adına 2018'den itibaren kolaylaştırıcı ve teşvik edici politikalar uygulandı. Bu gençlerin özel sektörde çalışmaları halinde, SGK primlerinin tamamı işe giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle devlet tarafından karşılandı. Özel Sektör İstihdam Teşviki uygulamasıyla da 5 bin 964 genç özel sektörde istihdam edildi.

İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimleri Projesi hayata geçirildi
Koruma altındaki gençler, iş ve meslek danışmanlarıyla çalışma hayatına hazırlandı.

Bakım sonrası yaşama uyum sağlamalarına destek olmak amacıyla kurum bakımındaki 13-18 yaş aralığındaki çocuklar ile yükseköğretim eğitimine devam eden ve kurum bakımından ayrılan gençlere, "Yaşam Becerileri", "Çalışma Hayatı ve Hukuk" eğitimleri verildi.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İŞKUR iş birliğinde, korunma ve bakım altında bulunan 13-18 yaş grubundaki çocuklara yönelik İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimleri başlatıldı.

Devlet korumasından ayrılan gençleri izlemek ve rehberlik yapabilmek için 81 ilde Bakım Sonrası İzleme ve Rehberlik Birimleri kuruldu. Bu birimler aracılığıyla gençlerin karşılaştıkları sorunları çözmelerinde kendilerine rehberlik hizmeti verildi, ihtiyacı olanlara barınma desteği ve sosyal ekonomik destek hizmeti sunuldu.

Gençlere, merkezi yerleştirme işleminden sonra, görevlerine başlamadan önce bulundukları illerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri aracılığı ile "İş Hayatına Uyum Seminerleri" düzenlendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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