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Devlet korumasındaki 281 genç üniversiteli oldu

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait kuruluşlarda koruma altında bulunan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren 650 gençten 281'i üniversiteye yerleşme başarısı gösterdi.
Devlet korumasındaki 281 genç üniversiteli oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan gençler, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndaki (YKS) başarılarıyla dikkati çekti.

Ülke genelinde, koruma ve bakım altındaki gençlerden 650'si bu yıl YKS'ye girdi. YKS sonuçlarına göre gençlerden 281'i üniversiteye yerleşme başarısı gösterdi. Gençlerden 143'ü lisans, 138'i ön lisans programlarına kayıt hakkı elde etti.

Üniversiteyi kazanan 281 gençten 31'i de toplam 1 milyon 151 bin 632 adayın tercih yaptığı YKS-2020'de sıralamada ilk yüz binde yer aldı.

Üniversiteye yerleşen gençler, bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği, endüstri mühendisliği, mimarlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Kore Dili ve Edebiyatı, tarih, hukuk, psikoloji, sosyoloji, ilahiyat, havacılık yönetimi, Türkçe öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, ilk ve acil yardım, yönetim bilişim sistemleri bölümlerini tercih etti.

Üniversiteye kazanan gençlere eğitim hayatı boyunca destek
Bakanlık, devlet korumasındaki gençlerden üniversiteye yerleşenlere eğitim hayatları boyunca da destek sağlıyor.

Bu desteklerle Bakanlığın sunduğu sosyal hizmet modellerinden yararlanmaya devam etmeleri ve eğitim hayatlarının sorunsuz sürmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda gençlere rehberlik ve danışmanlık, barınma, giyim, harçlık, burs ve kredi, ulaşım gideri, kurs, yemek ücreti ve istihdam destekleri veriliyor. Gençler Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarından ücretsiz yararlanıyor.

2828 sayılı Kanun'da 27 Mart 2018'de yapılan düzenleme doğrultusunda gençler, yükseköğrenimlerini tamamladıklarında kamu kurumlarında mezun oldukları alana uygun unvanlarda istihdam ediliyor. 2018'den bu yana 150 lisans mezunu genç, mühendis, avukat, sosyal çalışmacı, psikolog, diş hekimi gibi unvanlarla istihdam edildi.

"Başarıyla mutluluk duyduk"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bakanlığımızın koruması altındaki çocuklarımızın YKS'de gösterdikleri başarıyla mutluluk duyduk. Başarılarının devamını diliyoruz. Üniversiteyle tanışacak, hayatlarında farklı bir döneme başlayacaklar. Gençlerimizin eğitim hayatlarının sorunsuz sürmesi için ihtiyaç duydukları her alanda desteklerimiz devam edecek. Her zaman çocuklarımızın, gençlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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