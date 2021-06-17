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Devlet korumasındaki 890 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, devlet korumasındaki 890 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapıldı.
Devlet korumasındaki 890 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlıkta gerçekleştirilen devlet korumasında yetişen gençleri kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme törenindeki konuşmasında, ataması yapılacak gençlerin farklı yaş gruplarını kapsadığını belirtti.

Gençlerin heyecanını paylaştığını ifade eden Yanık, "Sizler iki bakımdan bizim için biriciksiniz. Birinci olarak genç ve ülkenin geleceği olduğunuz için, ülkeyi yarınlara taşıyacak, geleceğini inşa edecek bizim umut ışıklarımız olduğunuz için her biriniz biriciksiniz. İkincisi, içinden çıktığınız kurum ve kuruluşlardaki kardeşlerinize, Türkiye'nin tüm gençlerine örnek olmak bakımından biriciksiniz. O nedenle sizlerden beklentimiz çok yüksek." diye konuştu.

Yanık, gençlerin çok şeyi başaracağından emin olduğunu dile getirerek, "Kurum bakımında olup çok başarılı kardeşlerimiz var. Her birinizin bu anlamda bir sosyal mesaj taşıdığınızı düşünüyorum." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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